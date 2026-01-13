ESPÍRITO SANTO

Professor é preso por abuso sexual de alunos em troca de notas maiores em escolas públicas

Crimes foram registrados em Vila Velha e Serra, na Grande Vitória

Millena Marques

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:50

Identidade do suspeito não foi divulgada Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um professor de 46 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso por cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes em troca de notas maiores em escolas públicas de Serra e Vila Velha, na Grande Vitória, no Espírito Santo. O caso foi divulgado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (12).

De acordo com informações do g1 Espírito Santo, o suspeito tinha dois mandados de prisão em aberto, mas estava foragido há quase um ano. A polícia informou que ele se aproveitava da condição de professor para aliciar, assediar e abusar de alunos, de 10 a 16 anos.

Os crimes ocorreram em 2023 e 2024, e o professor foi preso no dia 8 de janeiro. Para preservar as vítimas, os bairros e as escolas onde os crimes ocorreram não foram informados pela polícia, seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).