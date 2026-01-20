COMIDA

‘Não tem opção’: nova rodoviária em Salvador abre com apenas duas lojas

Estabelecimentos, como McDonald’s e Bob’s, ainda estão fechados

Esther Morais

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:23

A nova Rodoviária de Salvador, no bairro de Águas Claras, começou a operar na madrugada desta terça-feira (20) com um amplo espaço, mas poucas opções de alimentação. O terminal pode abrigar até 260 lojas de diversos setores; no entanto, apenas dois estabelecimentos estão abertos: Subway e Zeca - um quiosque com salgados. Outros restaurantes, como McDonald’s e Bob’s, já estão instalados no local, mas ainda não iniciaram o funcionamento.

A publicitária Júlia Gomes, de 28 anos, foi uma das primeiras clientes do Zeca, onde um combo de salgado com bebida custa R$ 15. “Não está ruim, não. Geralmente o preço que a gente encontra hoje é esse mesmo. Mas aqui [na rodoviária] não tem muita opção; na antiga a gente encontrava vários pontos comerciais”, afirma. Para quem quer apenas um cafezinho, o valor é R$ 4.

Entre vários tapumes, ainda foi possível encontrar uma loja da Oxe, Oxente, de moda praia, que ainda não tem previsão de inauguração.

O que já está funcionando em pleno vapor é o SAC. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, por ordem de chegada, com senhas limitadas. Aos sábados, o funcionamento é das 8h às 12h, exclusivamente para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), mediante agendamento prévio. A marcação deve ser feita pelo aplicativo ou portal ba.gov.br, ou pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de telefone fixo).