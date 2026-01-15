Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três pessoas morrem em acidente no sul da Bahia

Batida entre dois carros foi registrada na cidade de Itapé

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 16:12

Acidente registrado na BR-415, no sul da Bahia
Acidente registrado na BR-415, no sul da Bahia Crédito: Reprodução

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois veículos na BR-415 no trecho que liga os municípios de Itabuna e Itapé, no sul da Bahia. A batida foi registrada no início da manhã desta quinta-feira (15).

Com o impacto da colisão, um dos veículos saiu da pista. Duas mulheres e um homem que estavam no carro morreram no local. As vítimas foram identificadas como Márcia Maria Souza Cruz, 49, Renata de Jesus Terenço do Amor, de 38. A identidade do homem não foi divulgada. 

O condutor do outro carro envolvido no acidente foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, onde permanece internado. Guias para a realização de perícia e remoção dos corpos foram expedidas e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela polícia. 

Leia mais

Imagem - Menino de 7 anos morre após acidente grave no interior da Bahia

Menino de 7 anos morre após acidente grave no interior da Bahia

Imagem - Acidente com carro-forte deixa três mortos na Bahia

Acidente com carro-forte deixa três mortos na Bahia

Imagem - Coronel da PM morre em grave acidente no interior da Bahia

Coronel da PM morre em grave acidente no interior da Bahia

Mais recentes

Imagem - Influenciadora é vítima de importunação sexual ao caminhar com o filho de 2 anos: 'apertou meu peito'

Influenciadora é vítima de importunação sexual ao caminhar com o filho de 2 anos: 'apertou meu peito'
Imagem - Polícia Civil conclui inquérito sobre triplo homicídio de mulheres em Ilhéus

Polícia Civil conclui inquérito sobre triplo homicídio de mulheres em Ilhéus
Imagem - Homem é preso após roubar televisão e bebidas de motel em Salvador

Homem é preso após roubar televisão e bebidas de motel em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
01

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Ex-Vitória começa ano em alta com triunfo e assistência em clube de São Paulo
02

Ex-Vitória começa ano em alta com triunfo e assistência em clube de São Paulo

Imagem - Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)
03

Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)

Imagem - Encontro marcado, mensagens e remédios: o que se sabe sobre casal encontrado morto e nu em casa
04

Encontro marcado, mensagens e remédios: o que se sabe sobre casal encontrado morto e nu em casa