Três pessoas morrem em acidente no sul da Bahia

Maysa Polcri
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 16:12
Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois veículos na BR-415 no trecho que liga os municípios de Itabuna e Itapé, no sul da Bahia. A batida foi registrada no início da manhã desta quinta-feira (15).
Com o impacto da colisão, um dos veículos saiu da pista. Duas mulheres e um homem que estavam no carro morreram no local. As vítimas foram identificadas como Márcia Maria Souza Cruz, 49, Renata de Jesus Terenço do Amor, de 38. A identidade do homem não foi divulgada.
O condutor do outro carro envolvido no acidente foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, onde permanece internado. Guias para a realização de perícia e remoção dos corpos foram expedidas e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela polícia.