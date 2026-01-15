BR-415

Três pessoas morrem em acidente no sul da Bahia

Batida entre dois carros foi registrada na cidade de Itapé

Maysa Polcri

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 16:12

Acidente registrado na BR-415, no sul da Bahia Crédito: Reprodução

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois veículos na BR-415 no trecho que liga os municípios de Itabuna e Itapé, no sul da Bahia. A batida foi registrada no início da manhã desta quinta-feira (15).

Com o impacto da colisão, um dos veículos saiu da pista. Duas mulheres e um homem que estavam no carro morreram no local. As vítimas foram identificadas como Márcia Maria Souza Cruz, 49, Renata de Jesus Terenço do Amor, de 38. A identidade do homem não foi divulgada.