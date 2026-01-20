Acesse sua conta
Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Banda retirou uma das datas da turnê de 2026 por decisão logística

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 06:44

Guns N’ Roses
Guns N’ Roses Crédito: Reprodução

O Guns N’ Roses cancelou um dos shows previstos na turnê brasileira de 2026. A apresentação estava marcada para o dia 10 de abril e acabou retirada da agenda oficial do grupo.

Segundo a Bilheteria Digital, empresa responsável pela venda dos ingressos, a decisão foi tomada por questões operacionais. Em comunicado divulgado aos fãs, a tiqueteira explicou que o evento não será realizado por “decisão logística de produção” e que o reembolso já foi iniciado de forma automática.

“O show do Guns N’ Roses no Rio de Janeiro, marcado para o dia 10 de abril de 2026, foi cancelado por uma decisão de logística de produção. O reembolso do ingresso já foi solicitado automaticamente”, informou a empresa.

Axl Rose, do Guns N' Roses
Axl Rose, do Guns N' Roses

Até o momento, a Mercury Concerts, produtora responsável pela turnê brasileira do grupo liderado por Axl Rose e Slash, não se manifestou oficialmente sobre o cancelamento.

Apesar da mudança na agenda, a passagem do Guns N’ Roses pelo Brasil segue confirmada. As outras oito apresentações da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things continuam mantidas e acontecem ao longo do mês de abril em diferentes cidades do país.

Veja as datas confirmadas do Guns N’ Roses no Brasil em 2026:

1 de abril em Porto Alegre no Estádio Beira-Rio

4 de abril em São Paulo no Monsters of Rock no Allianz Parque

7 de abril em São José do Rio Preto no Centro Regional de Eventos

12 de abril em Vitória no Estádio Estadual Kleber José de Andrade

15 de abril em Salvador na Arena Fonte Nova

18 de abril em Fortaleza na Arena Castelão

21 de abril em São Luís no Castelão

25 de abril em Belém no Mangueirão

