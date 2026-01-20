CRIME

Jovem é esfaqueado após se recusar a pagar aposta de R$ 100 na Bahia

Suspeito fugiu após o ataque e ainda não foi identificado

Wendel de Novais

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:17

Jovem foi atendido em unidade de saúde Crédito: Calila Notícias

Um desentendimento por causa do resultado de uma aposta de R$ 100 terminou com um jovem de 24 anos esfaqueado na tarde de domingo (18), no povoado de Saco do Moura, zona rural do município de Serrinha.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima contou que havia feito uma aposta em dinheiro com outro homem e, após perder, se negou a pagar o valor combinado. Ainda segundo o relato, a recusa teria provocado a reação violenta do suspeito, que sacou uma faca e desferiu golpes contra o jovem.

Não há detalhes do que envolvia a aposta.

Não há detalhes do que envolvia a aposta. Mesmo ferido, o rapaz conseguiu receber socorro e foi levado ao Hospital Municipal de Serrinha, onde passou por atendimento médico. Após os procedimentos, ele permaneceu em observação, com quadro de saúde considerado estável.