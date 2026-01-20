Jovem é esfaqueado após se recusar a pagar aposta de R$ 100 na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:17
Um desentendimento por causa do resultado de uma aposta de R$ 100 terminou com um jovem de 24 anos esfaqueado na tarde de domingo (18), no povoado de Saco do Moura, zona rural do município de Serrinha.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima contou que havia feito uma aposta em dinheiro com outro homem e, após perder, se negou a pagar o valor combinado. Ainda segundo o relato, a recusa teria provocado a reação violenta do suspeito, que sacou uma faca e desferiu golpes contra o jovem.
PM foi acionada para o caso
Não há detalhes do que envolvia a aposta. Mesmo ferido, o rapaz conseguiu receber socorro e foi levado ao Hospital Municipal de Serrinha, onde passou por atendimento médico. Após os procedimentos, ele permaneceu em observação, com quadro de saúde considerado estável.
Até o momento, não há informações sobre a localização ou identificação do agressor. O caso deverá ser apurado pelas autoridades policiais, que vão investigar as circunstâncias da tentativa de homicídio e tentar localizar o suspeito.