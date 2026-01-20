Um presente poderoso do universo muda o rumo de hoje (20 de janeiro), e Áries, Gêmeos, Aquário e Peixes recebem respostas que não podem mais ignorar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 07:00
O dia nesta terça-feira, 20 de janeiro, favorece a comunicação direta e a clareza mental. Filtros caem, entendimentos surgem de forma quase imediata e conversas aparentemente simples se transformam em pontos de virada. Para alguns signos, o presente do dia vem na forma de informação, confirmação ou expressão clara, trazendo alívio, segurança e a sensação de que agora tudo faz mais sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Uma informação muda completamente sua forma de lidar com um desafio recente. Ao perceber que não é preciso insistir tanto ou lutar o tempo todo, você encontra um caminho mais inteligente e leve.
Dica cósmica: Clareza também é estratégia.
Famosos do signo de Áries
Gêmeos: Um insight poderoso conecta peças que antes pareciam soltas. Ao entender o motivo de uma situação ter travado ou de alguém ter agido de certa forma, você se liberta da confusão e volta a se sentir mentalmente estimulada.
Dica cósmica: Quando a mente se anima, o caminho se abre.
Famosos do signo de Gêmeos
Aquário: Uma confirmação chega e valida algo que você sempre soube, mas guardava em silêncio. Ao perceber que sua visão estava correta, você recupera a confiança no próprio raciocínio e para de se questionar tanto.
Dica cósmica: Pensar diferente é o seu dom, não um erro.
Famosos do signo de Aquário
Peixes: As palavras finalmente acompanham o que você sente por dentro. Ao se expressar com clareza, seja falando ou escrevendo, você fortalece a confiança em si mesma e percebe o valor da sua sensibilidade.
Dica cósmica: Sentir profundamente é enxergar além.
Famosos do signo de Peixes