A temporada de Aquário começa e provoca reviravoltas emocionais, decisões coletivas e novos caminhos para os 12 signos

A energia da semana favorece colaboração, visão de futuro e coragem para sair do automático, mas também exige maturidade emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 05:00

A semana já começa com um clima diferente no ar. O Sol entrou em Aquário na segunda-feira (19), às 19h45, no horário de Brasília, marcando uma virada perceptível. Uma nova energia entrou em cena, estimulando escolhas mais conscientes, conexões verdadeiras e a coragem de sair de padrões antigos. Entre agora e os próximos dias, cada signo sente esse movimento de forma particular, seja nos relacionamentos, nos planos pessoais ou na maneira de enxergar o próprio caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana favorece trocas, reconciliações e aprendizados emocionais. Você percebe que amadureceu na forma de se relacionar e entende que ajustar planos não significa perder identidade.

Dica cósmica: Escutar também é uma forma de liderança.

Touro: Os próximos dias trazem destaque e senso de responsabilidade. Pessoas ao seu redor passam a buscar sua orientação, e isso reforça sua confiança e seu papel de referência.

Dica cósmica: Liderança nasce da segurança interior.

Gêmeos: A curiosidade ganha força e impulsiona estudos, novas ideias e mudanças de perspectiva. Você se sente mais aberta a explorar caminhos diferentes e ampliar horizontes.

Dica cósmica: Expandir a mente transforma escolhas.

Câncer: Um lado mais firme e independente vem à tona. A semana mostra que assumir o controle das próprias decisões traz mais liberdade e autoconfiança.

Dica cómica: Coragem se constrói no dia a dia.

Leão: Relacionamentos se tornam o centro das atenções. As conexões feitas agora ajudam você a se entender melhor e a fortalecer laços que realmente importam.

Dica cósmica: Toda relação é um espelho.

Virgem: O foco recai sobre bem-estar e equilíbrio emocional. Cuidar de si, organizar sentimentos e priorizar o que traz conforto faz toda a diferença.

Dica cósmica: Autocuidado é estrutura, não pausa.

Libra: A semana pede mais confiança no próprio talento. Novas responsabilidades surgem, mas você aprende a dividir tarefas e a proteger seus limites.

Dica cósmica: Equilíbrio também é saber pedir apoio.

Escorpião: Mudanças nos vínculos familiares e sociais trazem encerramentos e recomeços importantes. Você sente mais clareza sobre quem realmente faz parte da sua base.

Dica cósmica: Renovar é um ato de força.

Sagitário: A criatividade volta a fluir e inspira decisões mais ousadas. Projetos e ideias ganham novo fôlego, fortalecendo sua autoconfiança.

Dica cósmica: Sua expressão tem poder.

Capricórnio: Planejamento e estabilidade entram em foco. Os próximos dias ajudam você a organizar finanças e refletir sobre o que realmente deseja construir a longo prazo.

Dica cósmica: Segurança nasce da clareza.

Aquário: Você sente com força o início de um novo ciclo pessoal. Ideias, planos e desejos ganham forma, trazendo mais coragem para assumir quem você é.

Dica cósmica: Ser fiel a si mesma muda tudo.

Peixes: O ritmo diminui, mas a consciência aumenta. A semana favorece preparação, aprendizado e fortalecimento interno antes de novos movimentos.