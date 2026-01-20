Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A temporada de Aquário começa e provoca reviravoltas emocionais, decisões coletivas e novos caminhos para os 12 signos

A energia da semana favorece colaboração, visão de futuro e coragem para sair do automático, mas também exige maturidade emocional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos podem atrair energias sombrias
Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

A semana já começa com um clima diferente no ar. O Sol entrou em Aquário na segunda-feira (19), às 19h45, no horário de Brasília, marcando uma virada perceptível. Uma nova energia entrou em cena, estimulando escolhas mais conscientes, conexões verdadeiras e a coragem de sair de padrões antigos. Entre agora e os próximos dias, cada signo sente esse movimento de forma particular, seja nos relacionamentos, nos planos pessoais ou na maneira de enxergar o próprio caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Grandes viradas se aproximam e os signos sentem que nada irá permanecer igual depois desta terça-feira (20 de janeiro)

Grandes viradas se aproximam e os signos sentem que nada irá permanecer igual depois desta terça-feira (20 de janeiro)

Imagem - Não é coincidência: o dinheiro começa a fluir para Áries e mais 2 signos de forma inesperada nesta semana (de 19 a 25 de janeiro)

Não é coincidência: o dinheiro começa a fluir para Áries e mais 2 signos de forma inesperada nesta semana (de 19 a 25 de janeiro)

Imagem - Nada acontece por acaso: descubra o dia da sorte desta semana (entre 19 e 25 de janeiro) para o seu signo

Nada acontece por acaso: descubra o dia da sorte desta semana (entre 19 e 25 de janeiro) para o seu signo

Áries: A semana favorece trocas, reconciliações e aprendizados emocionais. Você percebe que amadureceu na forma de se relacionar e entende que ajustar planos não significa perder identidade.

Dica cósmica: Escutar também é uma forma de liderança.

Touro: Os próximos dias trazem destaque e senso de responsabilidade. Pessoas ao seu redor passam a buscar sua orientação, e isso reforça sua confiança e seu papel de referência.

Dica cósmica: Liderança nasce da segurança interior.

Gêmeos: A curiosidade ganha força e impulsiona estudos, novas ideias e mudanças de perspectiva. Você se sente mais aberta a explorar caminhos diferentes e ampliar horizontes.

Dica cósmica: Expandir a mente transforma escolhas.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: Um lado mais firme e independente vem à tona. A semana mostra que assumir o controle das próprias decisões traz mais liberdade e autoconfiança.

Dica cómica: Coragem se constrói no dia a dia.

Leão: Relacionamentos se tornam o centro das atenções. As conexões feitas agora ajudam você a se entender melhor e a fortalecer laços que realmente importam.

Dica cósmica: Toda relação é um espelho.

Virgem: O foco recai sobre bem-estar e equilíbrio emocional. Cuidar de si, organizar sentimentos e priorizar o que traz conforto faz toda a diferença.

Dica cósmica: Autocuidado é estrutura, não pausa.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: A semana pede mais confiança no próprio talento. Novas responsabilidades surgem, mas você aprende a dividir tarefas e a proteger seus limites.

Dica cósmica: Equilíbrio também é saber pedir apoio.

Escorpião: Mudanças nos vínculos familiares e sociais trazem encerramentos e recomeços importantes. Você sente mais clareza sobre quem realmente faz parte da sua base.

Dica cósmica: Renovar é um ato de força.

Sagitário: A criatividade volta a fluir e inspira decisões mais ousadas. Projetos e ideias ganham novo fôlego, fortalecendo sua autoconfiança.

Dica cósmica: Sua expressão tem poder.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: Planejamento e estabilidade entram em foco. Os próximos dias ajudam você a organizar finanças e refletir sobre o que realmente deseja construir a longo prazo.

Dica cósmica: Segurança nasce da clareza.

Aquário: Você sente com força o início de um novo ciclo pessoal. Ideias, planos e desejos ganham forma, trazendo mais coragem para assumir quem você é.

Dica cósmica: Ser fiel a si mesma muda tudo.

Peixes: O ritmo diminui, mas a consciência aumenta. A semana favorece preparação, aprendizado e fortalecimento interno antes de novos movimentos.

Dica cósmica: Respeitar o próprio tempo é sabedoria.

Tags:

Signo Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Carta A Lua domina o Baralho Cigano desta terça (20 de janeiro): dia pede cautela e escuta emocional

Carta A Lua domina o Baralho Cigano desta terça (20 de janeiro): dia pede cautela e escuta emocional
Imagem - Numerologia: Enzo é um bom nome? Número 1 aponta força, identidade e protagonismo

Numerologia: Enzo é um bom nome? Número 1 aponta força, identidade e protagonismo
Imagem - Grandes viradas se aproximam e os signos sentem que nada irá permanecer igual depois desta terça-feira (20 de janeiro)

Grandes viradas se aproximam e os signos sentem que nada irá permanecer igual depois desta terça-feira (20 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show
01

Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal
02

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal

Imagem - É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro
03

É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro

Imagem - Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima
04

Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima