Nada acontece por acaso: descubra o dia da sorte desta semana (entre 19 e 25 de janeiro) para o seu signo

Giuliana Mancini
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 18:00
A semana entre 19 e 25 de janeiro marca uma mudança clara de ritmo. Depois de um período mais pesado, de cobrança interna e preparação silenciosa, a sorte volta a circular com mais leveza. O movimento agora é de abertura, novas ideias, conexões e escolhas mais livres.
Cada signo tem um dia específico em que tudo flui com mais facilidade. Não é sorte aleatória, é o momento em que decisões fazem sentido, encontros acontecem e caminhos antes confusos começam a se esclarecer. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Dia mais sortudo: sexta-feira, 23 de janeiro
Áries entra em uma fase de expansão através das conexões. Esse dia favorece encontros importantes, novas parcerias e até o início de uma história marcante. A sorte aparece quando você se permite estar em grupo, trocar ideias e aceitar ajuda.
Dica cósmica: ninguém cresce sozinho.
Touro
Dia mais sortudo: terça-feira, 20 de janeiro
Touro sente um chamado forte para mudar de direção profissional ou acadêmica. Esse é um dia excelente para enviar currículos, iniciar conversas importantes ou aceitar uma oportunidade que parecia distante. A sorte surge quando você se abre para um novo caminho.
Dica cósmica: ousar também é segurança.
Gêmeos
Dia mais sortudo: sábado, 24 de janeiro
Gêmeos percebe que não precisa apressar nada. Esse dia favorece decisões maduras, especialmente ligadas à carreira e aos sonhos de longo prazo. A sorte vem da confiança em tudo o que você construiu até aqui.
Dica cósmica: constância gera reconhecimento.
Câncer
Dia mais sortudo: segunda-feira, 19 de janeiro
Câncer inicia a semana com uma sensação clara de renovação interna. Mudanças começam a parecer mais leves e menos dolorosas. Esse dia ajuda você a enxergar novas possibilidades sem o peso do passado.
Dica cósmica: o futuro não repete o passado.
Leão
Dia mais sortudo: domingo, 25 de janeiro
Leão é chamado a fazer uma escolha importante sobre carreira, estudos ou propósito de vida. Esse não é um dia de resultados imediatos, mas de decisão consciente. A sorte surge quando você escolhe o que deseja, não o que parece mais fácil.
Dica cósmica: escolher com o coração muda destinos.
Virgem
Dia mais sortudo: terça-feira, 20 de janeiro
Virgem sente necessidade de reorganizar a rotina e priorizar o próprio bem-estar. Esse dia favorece ajustes que melhoram sua qualidade de vida e, consequentemente, seus resultados. A sorte aparece quando você se coloca em primeiro lugar.
Dica cósmica: cuidar de si é estratégico.
Libra
Dia mais sortudo: sábado, 24 de janeiro
Libra entra em um momento de suavização emocional. Depois de muito esforço, esse dia convida você a receber mais e se cobrar menos. A sorte se manifesta quando você permite que a vida fique mais leve.
Dica cósmica: receber também é merecimento.
Escorpião
Dia mais sortudo: quarta-feira, 21 de janeiro
Escorpião tem uma ideia poderosa que pode se transformar em algo concreto e lucrativo. Esse dia pede coragem para acreditar em si mesmo e agir, mesmo que o caminho ainda não esteja totalmente claro.
Dica cósmica: acreditar em si ativa a sorte.
Sagitário
Dia mais sortudo: terça-feira, 20 de janeiro
Sagitário vive um período excelente para conversas, negociações e apresentação de ideias. Esse dia favorece acordos, vendas e decisões que envolvem comunicação. A sorte aparece quando você mostra como suas ideias beneficiam mais pessoas.
Dica cósmica: palavras certas abrem portas.
Capricórnio
Dia mais sortudo: sábado, 24 de janeiro
Capricórnio é convidado a redefinir o que é sucesso. Esse dia favorece paz emocional, equilíbrio e escolhas que tragam satisfação real, não apenas reconhecimento externo. A sorte vem quando você prioriza o que faz bem à alma.
Dica cósmica: paz também é prosperidade.
Aquário
Dia mais sortudo: segunda-feira, 19 de janeiro
Aquário inicia um novo ciclo pessoal. Esse dia marca recomeços, decisões importantes e um aumento natural da sua energia. A sorte se intensifica quando você cuida de si e define com clareza o que deseja para o próximo período.
Dica cósmica: novos ciclos pedem intenção clara.
Peixes
Dia mais sortudo: quarta-feira, 21 de janeiro
Peixes recebe reconhecimento pelos esforços feitos nos últimos tempos. Esse dia favorece crescimento profissional, visibilidade e oportunidades inesperadas. A sorte surge quando você confia na própria trajetória.
Dica cósmica: tudo teve um propósito.