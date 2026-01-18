ASTROLOGIA

Nada acontece por acaso: descubra o dia da sorte desta semana (entre 19 e 25 de janeiro) para o seu signo

Cada signo vive um ponto de virada em um dia específico, trazendo oportunidades que pedem coragem e abertura

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A semana entre 19 e 25 de janeiro marca uma mudança clara de ritmo. Depois de um período mais pesado, de cobrança interna e preparação silenciosa, a sorte volta a circular com mais leveza. O movimento agora é de abertura, novas ideias, conexões e escolhas mais livres.

Cada signo tem um dia específico em que tudo flui com mais facilidade. Não é sorte aleatória, é o momento em que decisões fazem sentido, encontros acontecem e caminhos antes confusos começam a se esclarecer. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia mais sortudo: sexta-feira, 23 de janeiro

Áries entra em uma fase de expansão através das conexões. Esse dia favorece encontros importantes, novas parcerias e até o início de uma história marcante. A sorte aparece quando você se permite estar em grupo, trocar ideias e aceitar ajuda.

Dica cósmica: ninguém cresce sozinho.

Touro

Dia mais sortudo: terça-feira, 20 de janeiro

Touro sente um chamado forte para mudar de direção profissional ou acadêmica. Esse é um dia excelente para enviar currículos, iniciar conversas importantes ou aceitar uma oportunidade que parecia distante. A sorte surge quando você se abre para um novo caminho.

Dica cósmica: ousar também é segurança.

Gêmeos

Dia mais sortudo: sábado, 24 de janeiro

Gêmeos percebe que não precisa apressar nada. Esse dia favorece decisões maduras, especialmente ligadas à carreira e aos sonhos de longo prazo. A sorte vem da confiança em tudo o que você construiu até aqui.

Dica cósmica: constância gera reconhecimento.

Câncer

Dia mais sortudo: segunda-feira, 19 de janeiro

Câncer inicia a semana com uma sensação clara de renovação interna. Mudanças começam a parecer mais leves e menos dolorosas. Esse dia ajuda você a enxergar novas possibilidades sem o peso do passado.

Dica cósmica: o futuro não repete o passado.

Leão

Dia mais sortudo: domingo, 25 de janeiro

Leão é chamado a fazer uma escolha importante sobre carreira, estudos ou propósito de vida. Esse não é um dia de resultados imediatos, mas de decisão consciente. A sorte surge quando você escolhe o que deseja, não o que parece mais fácil.

Dica cósmica: escolher com o coração muda destinos.

Virgem

Dia mais sortudo: terça-feira, 20 de janeiro

Virgem sente necessidade de reorganizar a rotina e priorizar o próprio bem-estar. Esse dia favorece ajustes que melhoram sua qualidade de vida e, consequentemente, seus resultados. A sorte aparece quando você se coloca em primeiro lugar.

Dica cósmica: cuidar de si é estratégico.

Libra

Dia mais sortudo: sábado, 24 de janeiro

Libra entra em um momento de suavização emocional. Depois de muito esforço, esse dia convida você a receber mais e se cobrar menos. A sorte se manifesta quando você permite que a vida fique mais leve.

Dica cósmica: receber também é merecimento.

Escorpião

Dia mais sortudo: quarta-feira, 21 de janeiro

Escorpião tem uma ideia poderosa que pode se transformar em algo concreto e lucrativo. Esse dia pede coragem para acreditar em si mesmo e agir, mesmo que o caminho ainda não esteja totalmente claro.

Dica cósmica: acreditar em si ativa a sorte.

Sagitário

Dia mais sortudo: terça-feira, 20 de janeiro

Sagitário vive um período excelente para conversas, negociações e apresentação de ideias. Esse dia favorece acordos, vendas e decisões que envolvem comunicação. A sorte aparece quando você mostra como suas ideias beneficiam mais pessoas.

Dica cósmica: palavras certas abrem portas.

Capricórnio

Dia mais sortudo: sábado, 24 de janeiro

Capricórnio é convidado a redefinir o que é sucesso. Esse dia favorece paz emocional, equilíbrio e escolhas que tragam satisfação real, não apenas reconhecimento externo. A sorte vem quando você prioriza o que faz bem à alma.

Dica cósmica: paz também é prosperidade.

Aquário

Dia mais sortudo: segunda-feira, 19 de janeiro

Aquário inicia um novo ciclo pessoal. Esse dia marca recomeços, decisões importantes e um aumento natural da sua energia. A sorte se intensifica quando você cuida de si e define com clareza o que deseja para o próximo período.

Dica cósmica: novos ciclos pedem intenção clara.

Peixes

Dia mais sortudo: quarta-feira, 21 de janeiro

Peixes recebe reconhecimento pelos esforços feitos nos últimos tempos. Esse dia favorece crescimento profissional, visibilidade e oportunidades inesperadas. A sorte surge quando você confia na própria trajetória.