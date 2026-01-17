Acesse sua conta
Este signo é o verdadeiro herói do zodíaco: sustenta tudo em silêncio e poucos percebem o quanto ele é essencial

Discreto, exigente consigo mesmo e movido pelo desejo de manter tudo em ordem, este signo faz muito mais pelos outros do que imagina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Todo signo tem características únicas, mas, segundo o astrólogo Sai Avani, existe um que atua longe dos holofotes. Ele não busca reconhecimento, não gosta de chamar atenção e raramente se vê como protagonista. Ainda assim, é quem mantém tudo funcionando quando o caos ameaça tomar conta.

Virgem

Para você, a maior prioridade é a paz. Seja nas relações, no trabalho ou na rotina, o caos é algo que você evita a todo custo. Por isso, passa boa parte da vida organizando, antecipando problemas e criando estruturas para que tudo siga em equilíbrio. Muitas vezes, você nem percebe, mas esse preparo constante faz de você um verdadeiro ponto de sustentação para os outros.

Sem se dar conta, você está sempre se preparando para o que pode dar errado. Como explica Sai Avani, essa prontidão faz parte da sua vida. Você observa, analisa e se antecipa, garantindo que, quando algo sai do controle, você já saiba exatamente o que fazer.

Virgem também está em constante evolução. A autoconsciência que às vezes pesa é a mesma que impulsiona seu crescimento. Você aprende, melhora e se adapta o tempo todo, mesmo que nunca sinta que chegou ao nível ideal. Esse sentimento de insuficiência é irônico, já que, quanto mais você evolui, mais competente se torna.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

O problema é que essa autocrítica pode fazer você subestimar o próprio valor e hesitar diante de oportunidades importantes. Quando a vida exige que você assuma seu lugar, porém, sua força aparece com clareza. É nesse momento que você entende o impacto real que tem e como sua presença muda tudo ao redor.

Dica cósmica: reconhecer suas habilidades não é exagero, é justiça com tudo o que você já construiu.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Signo Virgem Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

