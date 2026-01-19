Não é coincidência: o dinheiro começa a fluir para Áries e mais 2 signos de forma inesperada nesta semana (de 19 a 25 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 05:00
Esta não é uma semana de pressa ou impulsividade quando o assunto é dinheiro. O sucesso financeiro que se aproxima vem da combinação entre razão e intuição, pedindo escolhas mais maduras, revisão de planos e abertura para caminhos diferentes dos imaginados.
Para três signos, a prosperidade se constrói ao longo dos dias, com oportunidades que surgem quando há coragem para escutar a própria percepção interna e agir com responsabilidade. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Áries entra em uma semana decisiva para reorganizar sua relação com dinheiro. O sucesso financeiro começa a se manifestar quando você olha com mais honestidade para seus hábitos, gastos e desejos materiais. Não se trata de cortar prazeres, mas de alinhar escolhas ao estilo de vida que você realmente quer construir.
Essa semana favorece ajustes práticos e decisões conscientes que, embora simples, têm impacto duradouro. Ao encarar de frente antigas inseguranças ligadas à estabilidade, você abre espaço para ganhos mais consistentes.
Dica cósmica: prosperidade começa com clareza.
Capricórnio
Capricórnio atrai oportunidades financeiras ao longo da semana, especialmente ligadas a propostas, convites ou ideias que fogem do plano original. O segredo está em não descartar o novo apenas por não parecer seguro à primeira vista.
Ao mesmo tempo, é essencial analisar cada detalhe com calma. O sucesso vem da sua capacidade de equilibrar visão estratégica com abertura para mudanças. Escolher bem agora define resultados sólidos mais adiante.
Dica cósmica: nem toda novidade é risco.
Aquário
Aquário vive uma semana em que o dinheiro se conecta diretamente ao propósito pessoal. O sucesso financeiro surge quando você prioriza aquilo que faz sentido para sua vida como um todo, e não apenas números ou status.
Esse período favorece decisões mais intuitivas e caminhos alternativos. Ao valorizar seu tempo, bem-estar e satisfação emocional, você acaba atraindo oportunidades alinhadas com quem você é hoje.
Dica cósmica: quando há propósito, o retorno vem.
