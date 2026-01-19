Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Não é coincidência: o dinheiro começa a fluir para Áries e mais 2 signos de forma inesperada nesta semana (de 19 a 25 de janeiro)

Decisões mais conscientes, escolhas intuitivas e ajustes estratégicos abrem espaço para crescimento financeiro real e sustentável

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 05:00

Dinheiro vai chegar para 4 signos
Dinheiro vai chegar para 4 signos Crédito: Reprodução

Esta não é uma semana de pressa ou impulsividade quando o assunto é dinheiro. O sucesso financeiro que se aproxima vem da combinação entre razão e intuição, pedindo escolhas mais maduras, revisão de planos e abertura para caminhos diferentes dos imaginados.

Para três signos, a prosperidade se constrói ao longo dos dias, com oportunidades que surgem quando há coragem para escutar a própria percepção interna e agir com responsabilidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Nada acontece por acaso: descubra o dia da sorte desta semana (entre 19 e 25 de janeiro) para o seu signo

Nada acontece por acaso: descubra o dia da sorte desta semana (entre 19 e 25 de janeiro) para o seu signo

Imagem - Este signo é o verdadeiro herói do zodíaco: sustenta tudo em silêncio e poucos percebem o quanto ele é essencial

Este signo é o verdadeiro herói do zodíaco: sustenta tudo em silêncio e poucos percebem o quanto ele é essencial

Imagem - Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026

Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026

Áries

Áries entra em uma semana decisiva para reorganizar sua relação com dinheiro. O sucesso financeiro começa a se manifestar quando você olha com mais honestidade para seus hábitos, gastos e desejos materiais. Não se trata de cortar prazeres, mas de alinhar escolhas ao estilo de vida que você realmente quer construir.

Essa semana favorece ajustes práticos e decisões conscientes que, embora simples, têm impacto duradouro. Ao encarar de frente antigas inseguranças ligadas à estabilidade, você abre espaço para ganhos mais consistentes.

Dica cósmica: prosperidade começa com clareza.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Capricórnio

Capricórnio atrai oportunidades financeiras ao longo da semana, especialmente ligadas a propostas, convites ou ideias que fogem do plano original. O segredo está em não descartar o novo apenas por não parecer seguro à primeira vista.

Ao mesmo tempo, é essencial analisar cada detalhe com calma. O sucesso vem da sua capacidade de equilibrar visão estratégica com abertura para mudanças. Escolher bem agora define resultados sólidos mais adiante.

Dica cósmica: nem toda novidade é risco.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Aquário

Aquário vive uma semana em que o dinheiro se conecta diretamente ao propósito pessoal. O sucesso financeiro surge quando você prioriza aquilo que faz sentido para sua vida como um todo, e não apenas números ou status.

Esse período favorece decisões mais intuitivas e caminhos alternativos. Ao valorizar seu tempo, bem-estar e satisfação emocional, você acaba atraindo oportunidades alinhadas com quem você é hoje.

Dica cósmica: quando há propósito, o retorno vem.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Dinheiro Áries Capricórnio Aquário Finanças Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Numerologia: Fernanda é um bom nome?

Numerologia: Fernanda é um bom nome?
Imagem - Anjos do amor chegam à vida de 3 signos e mudam o rumo dos sentimentos

Anjos do amor chegam à vida de 3 signos e mudam o rumo dos sentimentos
Imagem - Hoje (19 de janeiro), os signos sentem um chamado interno para mudar a postura diante da própria vida

Hoje (19 de janeiro), os signos sentem um chamado interno para mudar a postura diante da própria vida

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro
01

Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro

Imagem - Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana
02

Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Imagem - Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira
03

Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
04

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica