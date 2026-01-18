Acesse sua conta
Esperança, oportunidades e abundância chegam com força para 3 signos nesta semana (entre 19 e 25 de janeiro)

Depois de semanas de paciência, oportunidades começam a se materializar e a sensação de merecimento cresce

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 11:00

Sorte e astrologia
Sorte e astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre 19 e 25 de janeiro traz um clima de renovação, fé no futuro e abertura para oportunidades inesperadas. Para alguns signos, a espera começa a fazer sentido e aquilo que parecia distante finalmente dá sinais concretos de que pode acontecer. É tempo de confiar, agir e lembrar que sorte também nasce da coragem de dizer sim ao que chama o coração. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Sua intuição se torna a maior aliada nesta semana. Você sente com clareza quais caminhos devem ser seguidos e quais já cumpriram seu papel. Ao confiar mais no que sente do que no que parece lógico, oportunidades começam a surgir de forma quase natural.

Dica cósmica: escute os sinais sutis, eles estão te guiando.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Gêmeos: A semana pede coragem para arriscar e sair do piloto automático. Um projeto, viagem ou decisão importante ganha força quando você escolhe confiar no fluxo da vida. Quanto mais alinhadas suas escolhas estiverem com quem você realmente é, maiores serão os resultados.

Dica cósmica: dizer sim ao novo ativa a sua sorte.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Virgem: Você entra em um período de reconexão com aquilo que te faz sentir vivo de verdade. Experiências inesperadas trazem satisfação emocional e renovam sua visão sobre o futuro. Não se trata apenas de fazer o que é certo, mas do que faz sentido para o seu coração.

Dica cósmica: prazer e realização também são sinais de que você está no caminho certo.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

