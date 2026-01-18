ASTROLOGIA

Esperança, oportunidades e abundância chegam com força para 3 signos nesta semana (entre 19 e 25 de janeiro)

Depois de semanas de paciência, oportunidades começam a se materializar e a sensação de merecimento cresce

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 11:00

Sorte e astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre 19 e 25 de janeiro traz um clima de renovação, fé no futuro e abertura para oportunidades inesperadas. Para alguns signos, a espera começa a fazer sentido e aquilo que parecia distante finalmente dá sinais concretos de que pode acontecer. É tempo de confiar, agir e lembrar que sorte também nasce da coragem de dizer sim ao que chama o coração. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Sua intuição se torna a maior aliada nesta semana. Você sente com clareza quais caminhos devem ser seguidos e quais já cumpriram seu papel. Ao confiar mais no que sente do que no que parece lógico, oportunidades começam a surgir de forma quase natural.

Dica cósmica: escute os sinais sutis, eles estão te guiando.

Gêmeos: A semana pede coragem para arriscar e sair do piloto automático. Um projeto, viagem ou decisão importante ganha força quando você escolhe confiar no fluxo da vida. Quanto mais alinhadas suas escolhas estiverem com quem você realmente é, maiores serão os resultados.

Dica cósmica: dizer sim ao novo ativa a sua sorte.

Virgem: Você entra em um período de reconexão com aquilo que te faz sentir vivo de verdade. Experiências inesperadas trazem satisfação emocional e renovam sua visão sobre o futuro. Não se trata apenas de fazer o que é certo, mas do que faz sentido para o seu coração.

Dica cósmica: prazer e realização também são sinais de que você está no caminho certo.