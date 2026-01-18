Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (18 de janeiro): escolhas sutis que reorganizam a semana

O domingo ajuda a encerrar ciclos emocionais e preparar decisões com mais clareza

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo traz um convite silencioso à reflexão e ao encerramento de pendências internas. Não é um dia de pressa, mas de alinhamento emocional. As cores e números do dia auxiliam cada signo a reorganizar sentimentos, ajustar expectativas e entrar na nova semana com mais leveza. Veja a previsão.

Áries:

Reavaliar atitudes recentes ajuda você a evitar conflitos futuros. O domingo favorece reconciliações e acordos internos.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 7

Touro:

O conforto emocional ganha prioridade hoje. Valorizar momentos simples fortalece sua sensação de segurança.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 4

Gêmeos:

O dia pede menos estímulos externos e mais foco no essencial. Organizar pensamentos evita ansiedade desnecessária.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 6

Câncer:

Laços afetivos se fortalecem quando você se permite ser mais transparente. O domingo favorece acolhimento e descanso emocional.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Leão:

Refletir sobre expectativas alivia pressões internas. O dia flui melhor quando você reduz cobranças, inclusive consigo.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 9

Virgem:

O domingo ajuda a reorganizar planos práticos com mais clareza. Evite antecipar preocupações que ainda não existem.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 5

Libra:

Buscar equilíbrio entre dar e receber se torna essencial. Um momento de introspecção traz respostas importantes.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 11

Escorpião:

O dia favorece encerramentos emocionais necessários. Soltar o controle traz mais paz do que insistir.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 8

Sagitário:

O domingo inspira reflexão sobre caminhos futuros. Escutar mais e falar menos ajuda a clarear decisões.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 3

Capricórnio:

O descanso emocional é tão importante quanto o físico hoje. Organizar a próxima semana com calma traz segurança.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 10

Aquário:

Ideias surgem de forma espontânea quando você desacelera. O domingo favorece conexões verdadeiras e sem pressão.

Cor da sorte: Verde-água

Número da sorte: 1

Peixes:

Sensações profundas ajudam você a compreender melhor seus limites. Respeitar seu tempo emocional faz toda a diferença.

Cor da sorte: Pérola

Número da sorte: 12

