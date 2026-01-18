Cor e número da sorte de hoje (18 de janeiro): escolhas sutis que reorganizam a semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 09:00
O domingo traz um convite silencioso à reflexão e ao encerramento de pendências internas. Não é um dia de pressa, mas de alinhamento emocional. As cores e números do dia auxiliam cada signo a reorganizar sentimentos, ajustar expectativas e entrar na nova semana com mais leveza. Veja a previsão.
Áries:
Reavaliar atitudes recentes ajuda você a evitar conflitos futuros. O domingo favorece reconciliações e acordos internos.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 7
Touro:
O conforto emocional ganha prioridade hoje. Valorizar momentos simples fortalece sua sensação de segurança.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 4
Gêmeos:
O dia pede menos estímulos externos e mais foco no essencial. Organizar pensamentos evita ansiedade desnecessária.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 6
Câncer:
Laços afetivos se fortalecem quando você se permite ser mais transparente. O domingo favorece acolhimento e descanso emocional.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2
Leão:
Refletir sobre expectativas alivia pressões internas. O dia flui melhor quando você reduz cobranças, inclusive consigo.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 9
Virgem:
O domingo ajuda a reorganizar planos práticos com mais clareza. Evite antecipar preocupações que ainda não existem.
Cor da sorte: Verde-oliva
Número da sorte: 5
Libra:
Buscar equilíbrio entre dar e receber se torna essencial. Um momento de introspecção traz respostas importantes.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 11
Escorpião:
O dia favorece encerramentos emocionais necessários. Soltar o controle traz mais paz do que insistir.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 8
Sagitário:
O domingo inspira reflexão sobre caminhos futuros. Escutar mais e falar menos ajuda a clarear decisões.
Cor da sorte: Azul-marinho
Número da sorte: 3
Capricórnio:
O descanso emocional é tão importante quanto o físico hoje. Organizar a próxima semana com calma traz segurança.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 10
Aquário:
Ideias surgem de forma espontânea quando você desacelera. O domingo favorece conexões verdadeiras e sem pressão.
Cor da sorte: Verde-água
Número da sorte: 1
Peixes:
Sensações profundas ajudam você a compreender melhor seus limites. Respeitar seu tempo emocional faz toda a diferença.
Cor da sorte: Pérola
Número da sorte: 12