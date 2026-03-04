TECNOLOGIA

Titanic recarregável: América do Sul terá maior barco elétrico do mundo; conheça

Com 130 metros de comprimento e capacidade para mais de 2 mil pessoas, o China Zorrilla marca uma transição histórica para a mobilidade sustentável na América do Sul



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 4 de março de 2026 às 12:50

O ferry China Zorrilla, com 130 metros, ligará Buenos Aires e Colonia com zero emissões e capacidade para 2.100 passageiros Crédito: Foto: Wikimedia Commons/Chuq

A travessia entre Buenos Aires e Colonia del Sacramento, no Rio da Prata, está prestes a se tornar o cenário de um marco global na engenharia.

O personagem principal dessa mudança é o China Zorrilla, um ferry 100% elétrico que detém o título de maior embarcação do gênero já construída no mundo.

Diferente das balsas tradicionais movidas a combustíveis fósseis, o navio opera exclusivamente com baterias, eliminando por completo as emissões diretas de gases poluentes durante o trajeto.

O projeto é uma aposta alta da operadora uruguaia Buquebus, que investiu cerca de US$ 300 milhões na iniciativa, incluindo a modernização de terminais portuários.

Tecnologia de ponta e números recordes

Construído pelo estaleiro australiano Incat, o China Zorrilla não impressiona apenas pelo tamanho.

Com capacidade para transportar 2.100 passageiros e cerca de 225 veículos por viagem, ele utiliza um sistema de propulsão alimentado por uma bateria de aproximadamente 40 megawatt-hora.

Para se ter uma ideia da escala, a parte principal da balsa conta com 5.000 módulos de baterias empilhados.

A engenharia também foi adaptada para os desafios específicos da região. Diferente das baterias de lítio convencionais, o sistema do navio foi projetado para resistir ao frio, reduzindo a perda de energia em temperaturas baixas de 30% para apenas 2%.

Além disso, seu calado raso (2,75 metros) permite que ele navegue com segurança mesmo nas águas de baixa profundidade do Rio da Prata.

O desafio da autonomia

Apesar do avanço, a tecnologia de baterias ainda impõe limites. O China Zorrilla tem uma autonomia de cerca de 100 km com carga máxima, o que o torna ideal para rotas curtas e intensivas, como os 55 km que separam as margens argentina e uruguaia.

Para sustentar essa operação, foi necessária uma infraestrutura robusta de recarga em ambos os lados do rio.

Em Colonia, por exemplo, foram instalados 9 km de cabos especiais para suportar a demanda energética. No Uruguai, a energia utilizada será totalmente renovável, proveniente de fontes eólicas e hidrelétricas.

Mais que um transporte, uma experiência

Por dentro, a embarcação foi desenhada para competir em conforto com os ferries convencionais.

São mais de 3.000 m² destinados a lojas, recreação e serviços, garantindo que a jornada seja tão atrativa quanto o destino.

O nome é uma homenagem à renomada atriz e diretora uruguaia China Zorrilla, falecida em 2014, reforçando o laço cultural do projeto com a região.

O futuro do setor

Para especialistas e entusiastas da mobilidade, o sucesso desta operação pode definir uma nova tendência no mercado aquaviário mundial.