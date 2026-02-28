ASTRONOMIA

Como será a vida na nave que levará o ser humano de volta à Lua

Conheça os detalhes da nave Orion e o treinamento físico rigoroso para enfrentar a falta de gravidade no espaço

28 de fevereiro de 2026

O Módulo de Serviço Europeu será o suporte de vida para os astronautas na exploração Crédito: Divulgação/Nasa

Quatro astronautas estão prontos para fazer história em uma viagem a 1,1 milhão de quilômetros da Terra.

A missão Artemis 2 representa o retorno da humanidade aos arredores da Lua após muitos anos de espera. Se o plano seguir sem atrasos, a partida ocorre no primeiro trimestre de 2026.

A equipe conta com três americanos e um canadense para testar a nova tecnologia da cápsula.

Eles não irão pousar na superfície da Lua, mas sim validar do espaço todos os comandos necessários para que o homem volte a pisar no solo lunar em breve.

Moradia em movimento no espaço

A nave Orion funcionará como casa e laboratório ao longo dos dez dias de missão.

O espaço interno é limitado, equivalente ao interior de duas vans. Para ampliar a área de circulação, os astronautas recolherão os assentos assim que deixarem a órbita da Terra.

Na microgravidade, deixa de existir a noção fixa de chão e teto. Os tripulantes podem se prender a suportes distribuídos pela cabine e trabalhar em diferentes ângulos, aproveitando cada centímetro disponível dentro do espaço reduzido.

Auxílio técnico vindo da Europa

A Agência Espacial Europeia projetou o módulo que fornece os recursos básicos da missão (ESA).

Essa estrutura fica acoplada na parte traseira da Orion e gera toda a energia necessária. Além disso, o sistema armazena o oxigênio e a água que a equipe consome.

A documentação técnica da ESA reforça que o equipamento é o motor da jornada.

Ele permite que a nave execute manobras precisas no espaço profundo com segurança. Sem essa tecnologia, a sobrevivência humana ficaria totalmente comprometida fora da Terra.

Sono em ambiente sem gravidade

Os astronautas dormirão em sacos especiais presos às paredes da cabine. Não há camas, já que, sem gravidade, o corpo flutua e não precisa de apoio.

O descanso dura cerca de oito horas por dia, tempo reservado para recuperar energia física e mental.

Manter essa rotina é essencial para o bom desempenho das atividades a bordo.

Na ausência de peso, a coluna se alonga e relaxa de uma forma que não ocorre na Terra. Com o sono regulado, a tripulação consegue manter a concentração necessária para enfrentar dias seguidos de operação no espaço.

Ambiente controlado

Na hora de dormir, as janelas ficarão tampadas para bloquear o brilho do Sol e criar um clima noturno.

Os sacos de dormir possuem aberturas para que os astronautas utilizem dispositivos eletrônicos. Ler ou ver vídeos ajuda a manter o equilíbrio emocional em um lugar tão isolado.

A higiene pessoal não utiliza água corrente para evitar acidentes com os eletrônicos.

Toalhas umedecidas substituem o banho convencional de maneira eficiente e prática e o sistema de sucção do banheiro impede que os dejetos se espalhem pelo ar da cabine.

Saúde física na nave

As refeições são planejadas para serem leves e ocuparem pouco espaço nas prateleiras.

A água do sistema da nave serve para reidratar os pacotes de comida antes do consumo. Dessa forma, comer vira uma tarefa logística rápida para que a equipe foque nos experimentos.

O exercício físico faz parte da rotina para conter a perda de massa óssea e muscular causada pela microgravidade.

O equipamento a bordo utiliza um volante de inércia, que cria resistência semelhante à de pesos.

Cada astronauta treinará cerca de 30 minutos por dia para preservar força e densidade óssea ao longo da viagem.

Tecnologias de conexão

A comunicação com as equipes na Terra ocorre por meio de sistemas modernos de transmissão de dados.

Tablets e laptops mantêm o fluxo de informações contínuo, permitindo o envio de imagens e vídeos quase em tempo real.