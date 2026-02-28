Como será a vida na nave que levará o ser humano de volta à Lua

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 18:00
Quatro astronautas estão prontos para fazer história em uma viagem a 1,1 milhão de quilômetros da Terra.
A missão Artemis 2 representa o retorno da humanidade aos arredores da Lua após muitos anos de espera. Se o plano seguir sem atrasos, a partida ocorre no primeiro trimestre de 2026.
Terra está em constante mutação
A equipe conta com três americanos e um canadense para testar a nova tecnologia da cápsula.
Eles não irão pousar na superfície da Lua, mas sim validar do espaço todos os comandos necessários para que o homem volte a pisar no solo lunar em breve.
A nave Orion funcionará como casa e laboratório ao longo dos dez dias de missão.
O espaço interno é limitado, equivalente ao interior de duas vans. Para ampliar a área de circulação, os astronautas recolherão os assentos assim que deixarem a órbita da Terra.
Na microgravidade, deixa de existir a noção fixa de chão e teto. Os tripulantes podem se prender a suportes distribuídos pela cabine e trabalhar em diferentes ângulos, aproveitando cada centímetro disponível dentro do espaço reduzido.
A Agência Espacial Europeia projetou o módulo que fornece os recursos básicos da missão (ESA).
Essa estrutura fica acoplada na parte traseira da Orion e gera toda a energia necessária. Além disso, o sistema armazena o oxigênio e a água que a equipe consome.
A documentação técnica da ESA reforça que o equipamento é o motor da jornada.
Ele permite que a nave execute manobras precisas no espaço profundo com segurança. Sem essa tecnologia, a sobrevivência humana ficaria totalmente comprometida fora da Terra.
Os astronautas dormirão em sacos especiais presos às paredes da cabine. Não há camas, já que, sem gravidade, o corpo flutua e não precisa de apoio.
O descanso dura cerca de oito horas por dia, tempo reservado para recuperar energia física e mental.
Manter essa rotina é essencial para o bom desempenho das atividades a bordo.
Na ausência de peso, a coluna se alonga e relaxa de uma forma que não ocorre na Terra. Com o sono regulado, a tripulação consegue manter a concentração necessária para enfrentar dias seguidos de operação no espaço.
Na hora de dormir, as janelas ficarão tampadas para bloquear o brilho do Sol e criar um clima noturno.
Os sacos de dormir possuem aberturas para que os astronautas utilizem dispositivos eletrônicos. Ler ou ver vídeos ajuda a manter o equilíbrio emocional em um lugar tão isolado.
A higiene pessoal não utiliza água corrente para evitar acidentes com os eletrônicos.
Toalhas umedecidas substituem o banho convencional de maneira eficiente e prática e o sistema de sucção do banheiro impede que os dejetos se espalhem pelo ar da cabine.
As refeições são planejadas para serem leves e ocuparem pouco espaço nas prateleiras.
A água do sistema da nave serve para reidratar os pacotes de comida antes do consumo. Dessa forma, comer vira uma tarefa logística rápida para que a equipe foque nos experimentos.
O exercício físico faz parte da rotina para conter a perda de massa óssea e muscular causada pela microgravidade.
O equipamento a bordo utiliza um volante de inércia, que cria resistência semelhante à de pesos.
Cada astronauta treinará cerca de 30 minutos por dia para preservar força e densidade óssea ao longo da viagem.
A comunicação com as equipes na Terra ocorre por meio de sistemas modernos de transmissão de dados.
Tablets e laptops mantêm o fluxo de informações contínuo, permitindo o envio de imagens e vídeos quase em tempo real.
Dentro do módulo, ventiladores funcionam sem parar para garantir a circulação do ar, produzindo um ruído constante. Porém, a acústica foi planejada para que o som não se torne desgastante ao longo dos dias.