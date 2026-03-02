Acesse sua conta
Maior templo budista fica no Brasil, tem entrada gratuita e parece cenário de filme

A menos de uma hora de São Paulo, o Templo Zu Lai reúne arquitetura oriental, jardins contemplativos e atividades culturais em um espaço de 150 mil metros quadrados dedicado ao Budismo Humanista

  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Raphael Miras

  • Agência Correio

Publicado em 2 de março de 2026 às 07:30

O Templo Zu Lai, em Cotia, é o maior templo budista da América Latina e combina estátua monumental de Buda, jardins com carpas e áreas de meditação abertas ao público
O Templo Zu Lai, em Cotia, é o maior templo budista da América Latina e combina estátua monumental de Buda, jardins com carpas e áreas de meditação abertas ao público

Localizado a menos de uma hora da capital paulista, encontra-se o maior templo budista da América Latina: o Templo Zu Lai. O complexo ocupa cerca de 10 mil metros quadrados de área construída em um terreno que ultrapassa 150 mil metros quadrados.

Inaugurado em 2003, o espaço integra a ordem internacional Fo Guang Shan, ligada ao Budismo Mahāyāna.

Arquitetura oriental e jardins abertos à visitação

Logo na entrada, a arquitetura inspirada nos grandes templos orientais chama a atenção. Os telhados curvos e as cores vibrantes ajudam a criar um ambiente voltado à contemplação.

Os jardins são parte central da experiência. Caminhos organizados conduzem por áreas com bambuzais, bosques e lagos ornamentais com carpas.

O espaço conta ainda com salas de meditação, auditórios para palestras e áreas expositivas que apresentam conceitos da tradição budista.

No salão principal, uma grande estátua de Buda domina o ambiente. Mesmo nos fins de semana, quando o movimento aumenta, o clima costuma permanecer silencioso.

Centro cultural e prática do Budismo Humanista

Além da função religiosa, o templo atua como centro cultural e educativo. O local difunde os princípios do Budismo Humanista, vertente que propõe aplicar os ensinamentos de Buda ao cotidiano, com foco em ética, compaixão e responsabilidade social.

Ao longo do ano, são realizadas palestras, cerimônias e sessões de meditação abertas ao público em datas específicas.

Como visitar o Templo Zu Lai

A entrada é gratuita. O templo funciona de terça a sexta-feira no período da tarde e também aos sábados, domingos e feriados, em horário ampliado.

O acesso é feito pela Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Por se tratar de um espaço religioso, recomenda-se o uso de roupas adequadas e respeito às áreas de silêncio.

Não é permitido consumir alimentos trazidos de fora nas áreas internas.

Para quem busca um passeio de bate e volta saindo de São Paulo, o Templo Zu Lai oferece uma pausa da rotina urbana sem exigir grandes deslocamentos.

É uma alternativa para quem procura um ambiente tranquilo, contato com outra cultura e um momento de reflexão perto da capital.

