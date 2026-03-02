Maior templo budista fica no Brasil, tem entrada gratuita e parece cenário de filme

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 2 de março de 2026 às 07:30
Localizado a menos de uma hora da capital paulista, encontra-se o maior templo budista da América Latina: o Templo Zu Lai. O complexo ocupa cerca de 10 mil metros quadrados de área construída em um terreno que ultrapassa 150 mil metros quadrados.
Inaugurado em 2003, o espaço integra a ordem internacional Fo Guang Shan, ligada ao Budismo Mahāyāna.
Religião: budismo e as aparições de Buda
Logo na entrada, a arquitetura inspirada nos grandes templos orientais chama a atenção. Os telhados curvos e as cores vibrantes ajudam a criar um ambiente voltado à contemplação.
Os jardins são parte central da experiência. Caminhos organizados conduzem por áreas com bambuzais, bosques e lagos ornamentais com carpas.
O espaço conta ainda com salas de meditação, auditórios para palestras e áreas expositivas que apresentam conceitos da tradição budista.
No salão principal, uma grande estátua de Buda domina o ambiente. Mesmo nos fins de semana, quando o movimento aumenta, o clima costuma permanecer silencioso.
Além da função religiosa, o templo atua como centro cultural e educativo. O local difunde os princípios do Budismo Humanista, vertente que propõe aplicar os ensinamentos de Buda ao cotidiano, com foco em ética, compaixão e responsabilidade social.
Ao longo do ano, são realizadas palestras, cerimônias e sessões de meditação abertas ao público em datas específicas.
A entrada é gratuita. O templo funciona de terça a sexta-feira no período da tarde e também aos sábados, domingos e feriados, em horário ampliado.
O acesso é feito pela Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Por se tratar de um espaço religioso, recomenda-se o uso de roupas adequadas e respeito às áreas de silêncio.
Não é permitido consumir alimentos trazidos de fora nas áreas internas.
Para quem busca um passeio de bate e volta saindo de São Paulo, o Templo Zu Lai oferece uma pausa da rotina urbana sem exigir grandes deslocamentos.
É uma alternativa para quem procura um ambiente tranquilo, contato com outra cultura e um momento de reflexão perto da capital.