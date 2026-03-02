COMEMOROU NAS REDES SOCIAIS

Virginia Fonseca dá combo de cirurgias plásticas de presente para mãe: 'Corpinho de jovem'; veja ANTES E DEPOIS

Margareth Serrão disse estar se sentindo '20 anos mais nova'

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 07:37

Virginia Fonseca e a mãe, Margareth Serrão Crédito: Reprodução/Instagram

Margareth Serrão ganhou de presente da filha, Virginia Fonseca, um combo de cirurgias plásticas, incluindo abdominoplastia, silicone e lipoaspiração de braço. A mãe da influenciadora comemorou o resultado dos procedimentos nas redes sociais no último domingo (1º) e, emocionada, deu mais detalhes sobre a operação.

"Boa tarde, gente! Até que enfim apareci aqui. Fiquei o quê? Dois dias sumida. Mas, gente, para fazer essa cirurgia é uma função. Estou muito satisfeita, muito satisfeita mesmo", iniciou.

"Vocês não têm ideia de como está meu corpo. Estou me sentindo 20 anos mais nova, tá? É uma função mesmo. Eu já estava há quase um ano querendo fazer essa cirurgia, mas não podia. Precisava emagrecer mais, precisava parar de beber, precisava parar de fumar. Graças a Deus, eu consegui. E, quando finalmente marquei a cirurgia, sofri aquele acidente e tive que esperar mais 30 dias para me recuperar. Mas, graças a Deus, deu certo. Estou super feliz, super feliz mesmo", completou.

Na sequência, Margareth revelou os procedimentos feitos. "Vou falar para vocês o que eu fiz. O abdome, a mama com silicone. Não gosto de peito grande, então coloquei do tamanho que ele era, que eu amei. Ficou parecendo peitinho de mocinha. E lipo nos braços".

Ela também contou que tirou 3,5 kg de gordura das pernas para aplicar nos glúteos. "E ainda fiz esses procedimentos no rosto. Tô, assim, super realizada, muito feliz, muito feliz. Agora vamos recuperar. Fazer tudo para recuperar direitinho. Graças a Deus, sou feliz e é isso que eu quero falar para vocês", falou.

"E quero agradecer à doutora Mariana, que estava na sala de cirurgia e fez um procedimento no meu rosto que me deixou mais jovem. Temos novidade, depois eu conto. Mas é por isso que estou assim, viu, gente? Foi por causa do Morpheus que ela fez, além de algumas aplicações. Ela aplicou também um procedimento para suavizar e deixar a pele mais firme. Muito obrigada, doutora Mariana", seguiu.

Por fim, Margareth agradeceu a Virginia pelo presente e pelo apoio durante todo o processo. "Quero agradecer à minha filha, que me presenteou com essa cirurgia. Ela está tão feliz, o William também está tão feliz… Está todo mundo feliz, e eu mais ainda! Vocês precisam ver como ficou".

A influenciadora também usou as redes sociais para enaltecer o novo visual da mãe e publicar fotos do antes e depois dos procedimentos. "Estou feliz demais por ela!! Está simplesmente perfeita", disse a loira. "Corpinho de jovem real! Que Deus abençoe a recuperação dela", acrescentou Virginia ao mostrar que a mãe turbinou os seios e deixou a barriga chapada.

A empresária também postou um áudio de Margareth, que não escondeu sua empolgação com as cirurgias. "Vai ter que ouvir meus áudios, pois não estou com a mão boa para digitar. Estou linda, vinte anos mais nova. Minha bunda ficou bonita demais. Você viu, né? A bundinha de neném de mamãe. Virginia, muito obrigada por tudo! Estou me sentindo maravilhosa, estou me sentindo alto astral, estou me sentindo linda. Obrigada por tudo, meu amor, te amo muito (...). Estou apaixonada pelos meus peitos", declarou Margareth.