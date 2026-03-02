Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca dá combo de cirurgias plásticas de presente para mãe: 'Corpinho de jovem'; veja ANTES E DEPOIS

Margareth Serrão disse estar se sentindo '20 anos mais nova'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 07:37

Virginia Fonseca e a mãe, Margareth Serrão
Virginia Fonseca e a mãe, Margareth Serrão Crédito: Reprodução/Instagram

Margareth Serrão ganhou de presente da filha, Virginia Fonseca, um combo de cirurgias plásticas, incluindo abdominoplastia, silicone e lipoaspiração de braço. A mãe da influenciadora comemorou o resultado dos procedimentos nas redes sociais no último domingo (1º) e, emocionada, deu mais detalhes sobre a operação.

"Boa tarde, gente! Até que enfim apareci aqui. Fiquei o quê? Dois dias sumida. Mas, gente, para fazer essa cirurgia é uma função. Estou muito satisfeita, muito satisfeita mesmo", iniciou.

Corpo de Margareth Serrão após combo de cirurgias

Corpo de Margareth Serrão após procedimentos por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão alguns dias antes da cirurgia plástica por Reprodução/Instagram
Corpo de Margareth Serrão após procedimentos por Reprodução/Instagram
Virginia postou conversa com a mãe após as cirurgias por Reprodução/Instagram
Corpo de Margareth Serrão após procedimentos por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão alguns dias antes da cirurgia plástica por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão alguns dias antes da cirurgia plástica por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão alguns dias antes da cirurgia plástica por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão alguns dias antes da cirurgia plástica por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão alguns dias antes da cirurgia plástica por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão após cirurgias por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão após cirurgias por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão antes da cirurgia plástica por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão antes da cirurgia plástica por Reprodução/Instagram
1 de 15
Corpo de Margareth Serrão após procedimentos por Reprodução/Instagram

"Vocês não têm ideia de como está meu corpo. Estou me sentindo 20 anos mais nova, tá? É uma função mesmo. Eu já estava há quase um ano querendo fazer essa cirurgia, mas não podia. Precisava emagrecer mais, precisava parar de beber, precisava parar de fumar. Graças a Deus, eu consegui. E, quando finalmente marquei a cirurgia, sofri aquele acidente e tive que esperar mais 30 dias para me recuperar. Mas, graças a Deus, deu certo. Estou super feliz, super feliz mesmo", completou.

Na sequência, Margareth revelou os procedimentos feitos. "Vou falar para vocês o que eu fiz. O abdome, a mama com silicone. Não gosto de peito grande, então coloquei do tamanho que ele era, que eu amei. Ficou parecendo peitinho de mocinha. E lipo nos braços".

Ela também contou que tirou 3,5 kg de gordura das pernas para aplicar nos glúteos. "E ainda fiz esses procedimentos no rosto. Tô, assim, super realizada, muito feliz, muito feliz. Agora vamos recuperar. Fazer tudo para recuperar direitinho. Graças a Deus, sou feliz e é isso que eu quero falar para vocês", falou.

Veja fotos do antes e depois de Virginia Fonseca

Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca mais jovem por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca mais jovem por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca: depois de fazer preenchimento labial, influenciadora realizou harmonização facial e alterou formato do rosto por Reprodução
Virginia Fonseca mais jovem, com o ex-namorado, o youtuber Pedro Rezende por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução
Virginia Fonseca colocou silicone no seios e modelou barriga com Lipo LAD por Reprodução
Virginia Fonseca  atualmente por Reprodução
Virginia Fonseca na adolescência, ao lado da mãe por Reprodução
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
1 de 20
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução

"E quero agradecer à doutora Mariana, que estava na sala de cirurgia e fez um procedimento no meu rosto que me deixou mais jovem. Temos novidade, depois eu conto. Mas é por isso que estou assim, viu, gente? Foi por causa do Morpheus que ela fez, além de algumas aplicações. Ela aplicou também um procedimento para suavizar e deixar a pele mais firme. Muito obrigada, doutora Mariana", seguiu.

Por fim, Margareth agradeceu a Virginia pelo presente e pelo apoio durante todo o processo. "Quero agradecer à minha filha, que me presenteou com essa cirurgia. Ela está tão feliz, o William também está tão feliz… Está todo mundo feliz, e eu mais ainda! Vocês precisam ver como ficou".

A influenciadora também usou as redes sociais para enaltecer o novo visual da mãe e publicar fotos do antes e depois dos procedimentos. "Estou feliz demais por ela!! Está simplesmente perfeita", disse a loira. "Corpinho de jovem real! Que Deus abençoe a recuperação dela", acrescentou Virginia ao mostrar que a mãe turbinou os seios e deixou a barriga chapada.

A empresária também postou um áudio de Margareth, que não escondeu sua empolgação com as cirurgias. "Vai ter que ouvir meus áudios, pois não estou com a mão boa para digitar. Estou linda, vinte anos mais nova. Minha bunda ficou bonita demais. Você viu, né? A bundinha de neném de mamãe. Virginia, muito obrigada por tudo! Estou me sentindo maravilhosa, estou me sentindo alto astral, estou me sentindo linda. Obrigada por tudo, meu amor, te amo muito (...). Estou apaixonada pelos meus peitos", declarou Margareth.

A mãe de Virginia também falou que estava medicada e se recuperando bem, e pediu orações à filha. "Fofinha!!! Está super feliz, realizada, empolgada!!!! Que Deus abençoe sempre, ela merece TUDO de melhor", escreveu a influenciadora após ouvir o áudio da mãe.

Leia mais

Imagem - Irmã gêmea de Milena, do BBB 26, tenta vaga em reality para imigrantes nos Estados Unidos; detalhes

Irmã gêmea de Milena, do BBB 26, tenta vaga em reality para imigrantes nos Estados Unidos; detalhes

Imagem - Romário aparece com nova companhia dias após flagra de mãos dadas com jovem na Sapucaí

Romário aparece com nova companhia dias após flagra de mãos dadas com jovem na Sapucaí

Imagem - Isabelle Drummond diz que sofreu preconceito por ser evangélica: 'Existe uma ideia errada'

Isabelle Drummond diz que sofreu preconceito por ser evangélica: 'Existe uma ideia errada'

Tags:

Virginia Cirurgia Plástica Cirurgia Cirurgias Plásticas Virginia Fonseca Margareth Serrão

Mais recentes

Imagem - Vídeo mostra 'premonição' de integrante dos Mamonas Assassinas horas antes da tragédia; relembre

Vídeo mostra 'premonição' de integrante dos Mamonas Assassinas horas antes da tragédia; relembre
Imagem - Maior templo budista fica no Brasil, tem entrada gratuita e parece cenário de filme

Maior templo budista fica no Brasil, tem entrada gratuita e parece cenário de filme
Imagem - Cada signo tem um dia da sorte em Março e ele pode mudar o rumo do mês; veja quando será o seu

Cada signo tem um dia da sorte em Março e ele pode mudar o rumo do mês; veja quando será o seu

MAIS LIDAS

Imagem - Antes de matar a ex em shopping, jovem enviou fotos dela nua em grupo de WhatsApp de joalheria
01

Antes de matar a ex em shopping, jovem enviou fotos dela nua em grupo de WhatsApp de joalheria

Imagem - Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal
02

Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal

Imagem - Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil
03

Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil

Imagem - Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico
04

Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico