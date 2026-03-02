Acesse sua conta
Irmã gêmea de Milena, do BBB 26, tenta vaga em reality para imigrantes nos Estados Unidos; detalhes

Mile Moreira publicou vídeo de inscrição e promete repetir o jeito direto da babá

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 06:57

Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram

Enquanto BBB 26 segue movimentando o público, a família de Milena já sonha com um novo desafio na televisão. Mas, dessa vez, os planos envolvem a irmã gêmea da recreadora, Mile Moreira. A mineira decidiu tentar espaço em outro reality show, desta vez fora do Brasil. Ela está na disputa por uma vaga no Immigrant Reality, competição entre imigrantes legais que vivem nos Estados Unidos.

A primeira edição do programa promete um prêmio de 100 mil dólares, cerca de R$ 600 mil na cotação atual. De olho na oportunidade, Mile gravou um vídeo de apresentação e compartilhou nas redes sociais. No material, ela deixa claro que pretende levar para o jogo a mesma postura firme associada à irmã, conhecida por não fugir de embates.

Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26

1 de 18
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram

"O Brasil já percebeu que lá em cada ninguém entra num lugar pra ser figurante. Ou você vira protagonista da sua história ou figurante na vida dos outros. E participar desse reality vai me dar oportunidade de mostrar pra vocês uma versão que não conhecem", afirma, apostando em expressões, trejeitos e até nos penteados semelhantes aos de Milena.

As duas não se encontram pessoalmente há cinco anos. Mile se mudou para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida para ela e a filha. Em junho do ano passado, conquistou o green card para viver em Massachusetts e relatou os desafios da mudança.

Milena (BBB 26)

1 de 10
BBB 26 - Milena (Líder) por Divulgação

"Quando me tornei mãe, tudo mudou. Olhei para minha filha e decidi que o futuro dela precisava ser diferente. Foi então que deixei tudo para trás e vim para os Estados Unidos. Sem família, sem apoio, sem falar inglês — apenas com sonhos, coragem e a disposição de trabalhar duro. A saudade apertou, o medo apareceu, as dificuldades foram muitas. Mas desistir nunca foi uma opção. Porque tudo o que tenho hoje, eu não ganhei. Eu conquistei".

Caso seja selecionada, Mile poderá ser acompanhada nos canais oficiais do reality, no YouTube e no Instagram, a partir de maio, quando o Big Brother Brasil já terá definido seu campeão.

Bbb Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Bbb26 Milena Mile Moreira tia Milena

