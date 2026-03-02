BERLINDA

Enquete BBB 26: Alberto, Breno ou Jordana, quem deve ser eliminado no Paredão Falso?

Público decide qual dos emparedados ganhará vaga no Quarto Secreto em semana de Paredão Falso no Big Brother Brasil 26.

Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 00:10

Crédito: Divulgação

O Big Brother Brasil 26 entra em mais uma semana decisiva com a formação de um Paredão triplo, desta vez sem eliminação definitiva. Os emparedados disputam uma vaga no Quarto Secreto. Estão na berlinda Alberto Cowboy, Breno e Jordana. A definição acontece nesta terça-feira (3), quando o público escolhe quem deixará a casa temporariamente na dinâmica especial.



Como foi formada a berlinda

A movimentação começou com a dinâmica do “Exilado". Breno indicou diretamente Alberto Cowboy ao Paredão, dando início à formação da semana.

Na formação oficial, Alberto Cowboy, que também era o Anjo da vez, garantiu imunidade para Jonas, livrando o participante da votação. Já a Líder Samira indicou Jordana, justificando a decisão com base nos conflitos acumulados ao longo dos últimos dias.

Na votação da casa, Marciele recebeu a maioria dos votos e também foi emparedado. Em seguida, o indicado pela Líder exerceu o direito ao contragolpe e puxou Breno para a berlinda.

Com isso, três participantes disputaram a Prova Bate e Volta: Alberto Breno e Marciele. Um deles venceu a disputa e escapou do risco, definindo o Paredão final entre Alberto, Breno e Jordana.

Entenda o Paredão Falso

O diferencial da semana é que se trata de um Paredão Falso. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou ao vivo na TV Globo que o público não vota para eliminar, mas para enviar um dos emparedados ao Quarto Secreto.