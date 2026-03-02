Enquete BBB 26: Alberto, Breno ou Jordana, quem deve ser eliminado no Paredão Falso?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de março de 2026 às 00:10
O Big Brother Brasil 26 entra em mais uma semana decisiva com a formação de um Paredão triplo, desta vez sem eliminação definitiva. Os emparedados disputam uma vaga no Quarto Secreto. Estão na berlinda Alberto Cowboy, Breno e Jordana. A definição acontece nesta terça-feira (3), quando o público escolhe quem deixará a casa temporariamente na dinâmica especial.
Como foi formada a berlinda
A movimentação começou com a dinâmica do “Exilado". Breno indicou diretamente Alberto Cowboy ao Paredão, dando início à formação da semana.
Na formação oficial, Alberto Cowboy, que também era o Anjo da vez, garantiu imunidade para Jonas, livrando o participante da votação. Já a Líder Samira indicou Jordana, justificando a decisão com base nos conflitos acumulados ao longo dos últimos dias.
Na votação da casa, Marciele recebeu a maioria dos votos e também foi emparedado. Em seguida, o indicado pela Líder exerceu o direito ao contragolpe e puxou Breno para a berlinda.
Com isso, três participantes disputaram a Prova Bate e Volta: Alberto Breno e Marciele. Um deles venceu a disputa e escapou do risco, definindo o Paredão final entre Alberto, Breno e Jordana.
Entenda o Paredão Falso
O diferencial da semana é que se trata de um Paredão Falso. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou ao vivo na TV Globo que o público não vota para eliminar, mas para enviar um dos emparedados ao Quarto Secreto.
O participante escolhido deixará a casa com direito a discurso e despedida, mas seguirá direto para o Quarto Secreto, onde poderá acompanhar a rotina dos colegas sem ser visto. Depois, retorna ao jogo com imunidade e informações estratégicas que podem impactar os rumos da temporada.