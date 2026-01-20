DESPEDIDA

Vídeo: último ônibus deixa Rodoviária na ACM e encerra mais de 50 anos de história

Com destino a Miguel Calmon, último ônibus deixou o terminal quase à meia-noite



Carol Neves

Priscila Natividade

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:42

Último ônibus a deixar Rodoviária na ACM Crédito: Reprodução

A Rodoviária de Salvador, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), encerrou oficialmente suas atividades à meia-noite de segunda-feira (19), após quase cinco décadas em funcionamento. O último embarque aconteceu exatamente às 23h59, quando o ônibus intermunicipal de número 5470, da empresa Emtram, partiu da plataforma 4, no Embarque A, com destino a Miguel Calmon.

“Fechamos a rodoviária. Saindo de Salvador para Miguel Calmon, destino final”, anunciou o motorista pouco antes da saída, em um momento simbólico que marcou o fim das operações do terminal.

O clima era de despedida. Funcionários se organizavam às pressas, retirando caixas e pertences, enquanto passageiros observavam o movimento com emoção. “Clima de despedida, do adeus. Muitos colegas na correria de tirar coisa, caixa, de mudança. Acredito que essa mudança seja positiva, esperar que dê tudo certo. O carro hoje está quase lotado”, relatou uma funcionária da Emtram.

Entre os passageiros, as histórias se misturavam às lembranças do espaço que, por décadas, foi porta de entrada e saída da capital baiana. Carmen, que seguia para Miguel Calmon, sua cidade natal, contou que acabara de chegar de uma viagem internacional. “Tô fazendo uma viagem para Miguel Calmon, minha cidade natal, vizinha de Jacobina. Tô voltando de uma viagem internacional, cheguei hoje em Salvador. A primeira viagem que fiz para Salvador foi em 1982, tudo bonito. A rodoviária acho que foi já nessa, era mais nova, estava conhecendo pela primeira vez Salvador”, relembrou.

Já Carina, que faria conexão em Jacobina, viveu uma experiência inédita justamente no encerramento do terminal. “Primeiramente vou para Jacobina e de lá vou pegar outro carro. Primeira vez aqui, no último dia da rodoviária”, disse.

Apesar do simbolismo da data, o movimento foi considerado tranquilo, sem grandes filas. Houve despedidas emocionadas, abraços, beijos e bagagens sendo acomodadas - cenas que se repetiram por décadas naquele espaço, inaugurado em 1974, quando a rodoviária foi transferida da região de Sete Portas para Pernambués.

Nova rodoviária

Com o fechamento do antigo terminal, a nova Rodoviária da Bahia, localizada no bairro de Águas Claras, começou a operar nesta terça-feira (20). A estrutura passa a concentrar as viagens rodoviárias que têm Salvador como destino ou ponto de partida.

Integrada à Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas, a nova rodoviária também reunirá 363 linhas intermunicipais. No futuro, o equipamento contará ainda com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), atualmente em obras.

O novo terminal possui área total de 127.235 metros quadrados, com 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas para estacionamento de veículos operacionais. O espaço oferece salas VIP, estacionamento com 847 vagas — sendo 711 rotativas —, pontos comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). A rodoviária está localizada às margens da BR-324, com acesso pela Via 29 de Março.