TRANSPORTE

Como chegar na nova Rodoviária em Salvador? Veja opções e acesse no Maps

Terminal é integrado à Estação Águas Claras

Esther Morais

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08:26

Joá Souza/GOVBA Crédito: Joá Souza/GOVBA

A nova Rodoviária da Bahia começa a operar na terça-feira (20) e há várias formas de chegar até o terminal. Para quem pretende utilizar aplicativos de transporte, a localização já aparece nas principais plataformas, como Uber e 99.

Também é possível chegar de metrô e ônibus. A nova Rodoviária da Bahia é integrada à Estação Águas Claras do metrô e a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas, além de concentrar 363 linhas rodoviárias intermunicipais. Futuramente, o equipamento também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que está em fase de obras.

Com área total de 127.235 metros quadrados, o terminal dispõe de 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais. O espaço conta ainda com salas VIP, estacionamento com 847 vagas - sendo 711 rotativas -, pontos comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

A nova Rodoviária da Bahia está localizada às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras, com acesso pela Via 29 de Março, ao lado da estação de metrô. Com a inauguração, os ônibus que estiverem em deslocamento para a capital baiana a partir da 0h desse dia já deverão se dirigir ao novo terminal.

Veja como está ficando a Nova Rodoviária de Salvador 1 de 9

O que acontece com a antiga rodoviária?

A rodoviária atualmente em funcionamento, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, será encerrada às 23h59 da segunda-feira (19), quando ocorre a inauguração oficial do novo equipamento. O governo do estado ainda não definiu qual será a destinação da antiga estrutura após a desativação.