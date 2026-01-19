Polícia Militar vai ocupar antiga Rodoviária de Salvador após inauguração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:47
A nova Rodoviária de Salvador começa a operar na terça-feira (20), mesmo dia em que o terminal localizado na Avenida ACM não funcionará mais. Até o momento, o Governo do Estado não divulgou o que será feito no espaço, que teve a venda autorizada há cinco anos. Enquanto o futuro do equipamento não é decidido, a antiga rodoviária receberá uma base da Polícia Militar.
Os policiais vão ocupar a antiga rodoviária a partir desta terça-feira (20). O objetivo é evitar que cenas como a das recorrentes invasões a prédios desativados se repitam. Moradores de regiões próximas ao edifício dos Correios, na Pituba, e ao antigo Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, sofrem com as constantes invasões e episódios de violência.
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (19), que a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) terá alguns dias para desocupar a antiga Rodoviária.
Rodoviária da Avenida ACM encerra atividades
"Mas a partir de amanhã, quando a Sinart vier para cá [novo terminal], a gente já entra com a Guarda Patrimonial da Saeb [Secretaria de Administração], e com a Polícia Militar para os maus desavisados. Ali vai servir como uma base da Polícia Militar enquanto a gente constrói em outra região”, disse.
Há um mês, quatro pessoas foram detidas por invasão a antiga sede dos Correios, no bairro da Pituba. Uma operação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador foi realizada no local e realizou apreensões. Os Correios informaram, em nota, que o imóvel encontra-se desocupado e está em processo de alienação. O prédio acumula 18 leilões fracassados.
No caso da Rodoviária localizada na Av. ACM, a venda do espaço foi autorizada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em 2021. O processo de venda deve ser realizado através de licitação na modalidade de leilão. Além desse local, também foram autorizadas as vendas de terrenos do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), do Centro de Convenções e da antiga sede da Junta Médica do Estado da Bahia.