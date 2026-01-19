SEGURANÇA

Polícia Militar vai ocupar antiga Rodoviária de Salvador após inauguração

Governo estadual ainda não decidiu o que será feito com o equipamento da Av. ACM

Maysa Polcri

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:47

Rodoviária da Avenida ACM encerra atividades nesta segunda-feira (19) Crédito: Eduardo Bastos / CORREIO

A nova Rodoviária de Salvador começa a operar na terça-feira (20), mesmo dia em que o terminal localizado na Avenida ACM não funcionará mais. Até o momento, o Governo do Estado não divulgou o que será feito no espaço, que teve a venda autorizada há cinco anos. Enquanto o futuro do equipamento não é decidido, a antiga rodoviária receberá uma base da Polícia Militar.

Os policiais vão ocupar a antiga rodoviária a partir desta terça-feira (20). O objetivo é evitar que cenas como a das recorrentes invasões a prédios desativados se repitam. Moradores de regiões próximas ao edifício dos Correios, na Pituba, e ao antigo Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, sofrem com as constantes invasões e episódios de violência.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (19), que a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) terá alguns dias para desocupar a antiga Rodoviária.

"Mas a partir de amanhã, quando a Sinart vier para cá [novo terminal], a gente já entra com a Guarda Patrimonial da Saeb [Secretaria de Administração], e com a Polícia Militar para os maus desavisados. Ali vai servir como uma base da Polícia Militar enquanto a gente constrói em outra região”, disse.

Há um mês, quatro pessoas foram detidas por invasão a antiga sede dos Correios, no bairro da Pituba. Uma operação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador foi realizada no local e realizou apreensões. Os Correios informaram, em nota, que o imóvel encontra-se desocupado e está em processo de alienação. O prédio acumula 18 leilões fracassados.