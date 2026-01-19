FECHA AS PORTAS

Rodoviária da Avenida ACM encerra atividades nesta segunda-feira (19)

Operação termina às 23h59

Esther Morais

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:09

Embarque na Rodoviária de Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A rodoviária de Salvador localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) encerra definitivamente as atividades às 23h59 desta segunda-feira (19). A partir da 0h de terça-feira (20), todas as operações passam a ser realizadas na nova Rodoviária da Bahia, instalada no bairro de Águas Claras.

Rodoviária da Avenida ACM encerra atividades 1 de 6

Veja como está ficando a Nova Rodoviária de Salvador 1 de 9

O governo do estado ainda não definiu a destinação da antiga estrutura após a desativação. Segundo o secretário da Casa Civil da Bahia, Afonso Florence, a decisão depende de estudos relacionados ao mercado imobiliário, de serviços e à legislação urbanística municipal, que passou por mudanças em 2025.

“Tem que ter projeção do mercado imobiliário, do mercado de serviços. A legislação municipal mudou em 2025, o que afeta a lei de uso do solo urbano. Então, nós ainda não temos condições de fazer anúncio. Se eu tivesse condições, não faria, porque quem faz é o governador, mas estamos prestes a ter uma posição definitiva sobre a destinação da área”, afirmou no último dia 12.

Florence informou ainda que a expectativa é apresentar um encaminhamento resolutivo ainda este ano. De acordo com ele, empreendedores já demonstraram interesse em transformar o espaço em imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, mas, por se tratar de uma área ampla e central, os projetos precisam ser discutidos com a prefeitura.

Como chegar na nova Rodoviária em Salvador? Veja opções e acesse no Maps

A nova Rodoviária da Bahia começa a operar nesta terça-feira (20) e já aparece nas principais plataformas de transporte por aplicativo, como Uber e 99. O terminal também é integrado à Estação Águas Claras do metrô e a um terminal de ônibus com dez linhas metropolitanas, além de diversas linhas urbanas.

Ao todo, o novo equipamento concentra 363 linhas rodoviárias intermunicipais. Futuramente, o espaço também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que está em fase de obras.

Com área total de 127.235 metros quadrados, a nova rodoviária possui 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais. O terminal dispõe ainda de salas VIP, estacionamento com 847 vagas - sendo 711 rotativas -, pontos comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).