Nova rodoviária da Bahia começa operação nesta terça (20)

Ônibus que tiverem na estrada em direção a Salvador, a partir da 0h já devem se direcionar para o novo terminal

  • Esther Morais

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07:00

Rodoviária de Salvador
Rodoviária de Salvador Crédito: Reprodução

A nova Rodoviária da Bahia, localizada no bairro de Águas Claras, em Salvador, começa a operar na terça-feira (20). Com isso, os ônibus que estiverem em deslocamento para a capital baiana a partir da 0h desse dia já deverão se dirigir ao novo terminal.

Veja como está ficando a Nova Rodoviária de Salvador

Entrega de chaves da Nova Rodoviária aconteceu nesta segunda (12) por Arisson Marinho/CORREIO

A rodoviária atualmente em funcionamento, situada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, será encerrada às 23h59 desta segunda-feira (19), data em que ocorre a inauguração oficial do novo equipamento. O governo do estado ainda não definiu qual será a destinação da antiga estrutura após a desativação.

“Tem que ter projeção do mercado imobiliário, do mercado de serviços. A legislação municipal mudou em 2025, o que afeta a lei de uso do solo urbano. Então, nós ainda não temos condições de fazer anúncio. Se eu tivesse condições, não faria, porque quem faz é o governador, mas estamos prestes a ter uma posição definitiva sobre a destinação da área”, afirmou Florence, na manhã da última segunda-feira (12).

Como chegar à nova rodoviária

A nova Rodoviária da Bahia é integrada à Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas, além de concentrar 363 linhas rodoviárias intermunicipais. Futuramente, o equipamento também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que está em fase de obras.

Com área total de 127.235 metros quadrados, o terminal dispõe de 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais. O espaço conta ainda com salas VIP, estacionamento com 847 vagas - sendo 711 rotativas -, pontos comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

A nova Rodoviária da Bahia está localizada às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras, com acesso pela Via 29 de Março, ao lado da estação de metrô.

