Quase 300 linhas: veja quais empresas estão em operação na nova Rodoviária de Salvador

Novo equipamento começa a funcionar nesta terça-feira (20)

A nova Rodoviária de Salvador começa a operar nesta terça-feira (20), no bairro de Águas Claras. Mais moderna do que o equipamento anterior, o terminal conta com 294 linhas de ônibus, operadas por ao menos 13 empresas, segundo informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

A empresa que oferece mais linhas de ônibus partindo da capital baiana é a Cidade Sol, com 103 trajetos disponíveis, segundo informações retiradas do site da agência reguladora.

Fundada na década de 1940, a empresa é uma das mais tradicionais em operação na Bahia. Desde 2016, a Cidade Sol opera linhas em direção à Chapada Diamantina e ao sertão do estado. Entre os principais destinos estão: Feira de Santana, Alagoinhas, Amargosa e Itaberaba. A empresa também opera os destinos da Viação Regional, que possuía 31 linhas e teve as operações encerradas em agosto do ano passado.

A segunda empresa com mais trajetos disponíveis é a Camurujipe, que atende mais de 62 cidades baianas. São 41 linhas com passagem por Salvador, tendo como destino os municípios de Jequié, Ubatã, Vitória da Conquista, entre outros. A Águia Branca também opera com 41 linhas, com viagens para Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, entre outros destinos.

A Viação Novo Horizonte conta com 28 trajetos e tem como alguns dos destinos as cidades de Brumado, Rio de Contas e Vitória da Conquista.

A Rápido Federal opera com 20 linhas, com destinos em cidades da Chapada Diamantina e do oeste baiano, como Seabra, Lençóis, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.

As outras empresas em operação na nova Rodoviária são: Atlântico Transportes (9 linhas), São Matheus (17), Gontijo (3), Emtram (2), Plenna (9), RD Turismo (9), Rota (9), Univale (3), e Novo Horizonte (28).

Nova Rodoviária

A nova Rodoviária de Salvador começa a operar nesta terça-feira (20) e chega com a promessa de mudar a lógica do transporte intermunicipal e interestadual na capital baiana. Localizado às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras, o terminal foi projetado para funcionar em grande escala, com estrutura maior que o atual terminal.

Com 127.235 m² de área total, sendo 42.377 m² de área construída, o equipamento foi dimensionado para receber mais de 20 mil passageiros e cerca de 1 mil ônibus por dia. A expectativa do governo do Estado é que aproximadamente 39 mil pessoas circulem diariamente pelo espaço, com crescimento médio estimado em 4% ao ano após o primeiro ano de funcionamento.

O terminal conta com 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 destinadas a veículos em estoque, além de um estacionamento com 847 vagas para carros. Ao todo, a rodoviária abriga 260 espaços comerciais, com serviços variados para atender passageiros e acompanhantes.

Entre as novidades, estão nove salas VIP, operadas por empresas de ônibus que atuam no terminal. Os espaços devem oferecer mais conforto especialmente em períodos de alta demanda, como feriados prolongados e festas tradicionais.

Cada empresa de ônibus terá sua própria sala VIP, nos moldes do que já acontece em aeroportos. O acesso vai depender das regras adotadas por cada companhia.

E a antiga?

Com o início da operação em Águas Claras, a Rodoviária que funcionava na Avenida ACM deixa de operar. Até o momento, o Governo do Estado não divulgou o que será feito no espaço, que teve a venda autorizada há cinco anos. Enquanto o futuro do equipamento não é decidido, a antiga rodoviária receberá uma base da Polícia Militar.

Os policiais vão ocupar a antiga rodoviária a partir desta terça-feira (20). O objetivo é evitar que cenas como a das recorrentes invasões a prédios desativados se repitam. Moradores de regiões próximas ao edifício dos Correios, na Pituba, e ao antigo Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, sofrem com as constantes invasões e episódios de violência.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse, em entrevista coletiva na segunda-feira (19), que a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) terá alguns dias para desocupar a antiga Rodoviária. "Mas a partir de amanhã, quando a Sinart vier para cá [novo terminal], a gente já entra com a Guarda Patrimonial da Saeb [Secretaria de Administração], e com a Polícia Militar para os maus desavisados. Ali vai servir como uma base da Polícia Militar enquanto a gente constrói em outra região”, disse.