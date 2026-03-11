Acesse sua conta
Servidor público já caiu no mesmo canal para onde mulher foi arrastada em Vitória da Conquista

Buscas por Rosania Silva Borges continuam

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 11:14

Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista
Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução

O canal onde Rosania Silva Borges caiu após ser arrastada pela enxurrada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, é o mesmo onde um servidor público submergiu há quatro meses.

Gerald Saraiva dirigia um carro na Avenida Caracas, no bairro Jurema, onde fica o canal, quando foi arrastado pela água no dia 9 de novembro do ano passado. Ele tentou sair do veículo pelo teto solar, mas não conseguiu. O servidor foi arrastado por cerca de 550 metros. Gerald foi resgatado com vida.

Já passa de 24 horas a operação de buscas por Rosania. Na noite de terça-feira (11), as buscas continuam em pontos específicos da Avenida Caracas.

Equipes do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM) estão mobilizadas na procura pela vítima. Dois especialistas em operações de resgate em águas rápidas, do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), foram enviados ao município para reforçar a operação.

Na segunda-feira, a Prefeitura de Vitória da Conquista determinou a interdição imediata do trecho crítico da Avenida Caracas como forma de garantir a segurança da população.

Localizado no bairro Jurema, o canal da Avenida Caracas enfrenta graves problemas de infraestrutura de drenagem de águas pluviais, que se intensificam durante temporais. De acordo com a gestão municipal, a galeria não suporta grandes volumes de chuva, o que ocasiona transbordamentos.

Bahia Vitória da Conquista Sudoeste

