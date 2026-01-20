INTERIOR DE SP

Mulher atropelada é declarada morta pelo Samu, deixada na pista e reanimada depois por médico de concessionária

Funcionária do Samu foi afastada enquanto sindicância apura

Mulher de 29 anos foi declarada morta Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Bauru abriu uma apuração interna para esclarecer o atendimento prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a uma mulher atropelada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294). A médica que atestou o óbito da vítima foi afastada de forma preventiva nesta segunda-feira (19), enquanto o caso é investigado.

A gerente do Samu Regional de Bauru disse à TV TEM que ainda é cedo para apontar falhas, já que os fatos estão sob análise. “Neste momento, a gente ainda não consegue falar sobre falhas, porque está sendo apurado. A médica que está envolvida no caso foi afastada e nós estamos abrindo uma corregedoria para apurar os fatos e ver se de fato houve um erro”, afirma.

O afastamento temporário da profissional também foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a pasta, trata-se de uma medida administrativa preventiva, que será mantida até a conclMulher atropelada em rodovia é declarada morta pelo Samu e reanimada minutos depois em Bauru usão da apuração. O prazo para o encerramento da sindicância não foi informado.

O caso ocorreu no domingo (18), na altura do km 352 da rodovia. Conforme o boletim de ocorrência, Fernanda Cristina Policarpo, de 29 anos, teve a morte constatada ainda no local por uma equipe do Samu, após ser atropelada. O motorista relatou à polícia que seguia no sentido capital–interior quando a pedestre entrou de forma repentina na pista, sem que fosse possível frear a tempo.

Com a confirmação do óbito, a via chegou a ser interditada e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo. No entanto, antes da remoção, um médico da concessionária responsável pela rodovia percebeu que a vítima apresentava movimentos respiratórios, mesmo já coberta por uma manta térmica. Diante disso, ele iniciou imediatamente as manobras de reanimação.

Fernanda foi levada ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru e, posteriormente, transferida para o Hospital de Base do município. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave. A pasta informou ainda que o episódio será investigado.

Em nota, a Prefeitura de Bauru afirmou que acompanha o caso com prioridade e que todas as providências cabíveis serão adotadas, caso seja identificada alguma irregularidade. No comunicado, o município manifestou solidariedade à paciente e aos familiares e ressaltou que “o caso está sendo tratado com prioridade e responsabilidade, diante da gravidade da situação”.