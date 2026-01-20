Acesse sua conta
Juiz é sequestrado em área nobre, aciona polícia com palavra-chave e é resgatado

Cinco suspeitos foram presos

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10:08

A Polícia Civil de São Paulo libertou, na manhã desta terça-feira (20), um juiz do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), órgão ligado à Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), que havia sido vítima de sequestro. A operação resultou na prisão de cinco criminosos envolvidos no crime.

O resgate foi realizado por equipes da 2ª Delegacia Antissequestro (DAS/DOPE), com apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). Os suspeitos foram encaminhados para a sede da DAS, instalada no prédio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Centro da capital paulista.

A vítima é o juiz e auditor fiscal Samuel de Oliveira Magro. Ele foi abordado pelos sequestradores enquanto estava na Avenida Rebouças, nas proximidades da Rua Oscar Freire, região nobre da Zona Oeste de São Paulo. Após a abordagem, foi levado para um cativeiro localizado na divisa entre a capital e Osasco, na Grande São Paulo.

Mesmo sob o domínio dos criminosos, o magistrado conseguiu avisar o companheiro, Paulo, por telefone. Durante a ligação, utilizou uma palavra-chave previamente combinada entre eles, sinalizando que estava sequestrado. A partir desse contato, a polícia foi acionada e deu início às buscas.

Em depoimento, Paulo relatou ainda que o síndico do prédio onde o juiz mora recebeu uma mensagem enviada do celular de Samuel autorizando a entrada de pessoas no apartamento para uma suposta vistoria. Segundo ele, esse tipo de pedido não era comum, levantando a suspeita de que a mensagem tenha sido enviada sob coação. Apesar disso, não foram encontrados sinais de invasão no imóvel.

O Tribunal de Impostos e Taxas é responsável pelo julgamento de processos administrativos tributários e é composto por juízes representantes da Fazenda e dos contribuintes. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do sequestro, incluindo o paradeiro do veículo do magistrado, que ainda não foi localizado.

