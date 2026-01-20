BENEFÍCIO

De R$ 410 a R$ 16 mil: inscrições do Bolsa Atleta Federal 2026 já estão disponíveis

Programa beneficia atletas de diversas categorias; confira



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08:34

Bolsa Atleta Salvador Crédito: Vitor Santos/Sempre PMS

As inscrições para o programa Bolsa Atleta já estão abertas. O programa beneficia com pagamentos mensais, por um ano, atletas de diversas categorias que tenham obtido resultados em competições no ano anterior.

O edital prevê cinco categorias: atleta olímpico, paralímpico ou surdolímpico, atleta internacional, atleta nacional, atleta de base e atleta estudantil. O valor das bolsas varia de R$ 410 a R$ 16.629,00. Os valores são pagos com recursos do Ministério dos Esportes.

De acordo com o Ministério de Esportes, o Bolsa Atleta bateu recorde de beneficiários em 2025, com 9.207 atletas registrados, mais que os 8.739 contemplados no ano anterior. Podem pleitear a ajuda financeira praticantes de todas as modalidades esportivas consideradas olímpicas, paralímpicas ou surdolímpicas.