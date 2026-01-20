Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De R$ 410 a R$ 16 mil: inscrições do Bolsa Atleta Federal 2026 já estão disponíveis

Programa beneficia atletas de diversas categorias; confira

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08:34

Resultado final dos contemplados no programa Bolsa-Atleta Salvador é divulgado
Bolsa Atleta Salvador Crédito: Vitor Santos/Sempre PMS

As inscrições para o programa Bolsa Atleta já estão abertas. O programa beneficia com pagamentos mensais, por um ano, atletas de diversas categorias que tenham obtido resultados em competições no ano anterior. 

O edital prevê cinco categorias: atleta olímpico, paralímpico ou surdolímpico, atleta internacional, atleta nacional, atleta de base e atleta estudantil. O valor das bolsas varia de R$ 410 a R$ 16.629,00. Os valores são pagos com recursos do Ministério dos Esportes.

De acordo com o Ministério de Esportes, o Bolsa Atleta bateu recorde de beneficiários em 2025, com 9.207 atletas registrados, mais que os 8.739 contemplados no ano anterior. Podem pleitear a ajuda financeira praticantes de todas as modalidades esportivas consideradas olímpicas, paralímpicas ou surdolímpicas.

Leia mais

Imagem - Fim do orelhão? Saiba o que acontece com o telefone público em 2026

Fim do orelhão? Saiba o que acontece com o telefone público em 2026

Imagem - Pix vai ser monitorado e taxado? Entenda a nova regra da Receita Federal

Pix vai ser monitorado e taxado? Entenda a nova regra da Receita Federal

Para atletas olímpicos, por exemplo, que se preparam para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028, o critério para o recebimento da bolsa é ter integrado a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de verão em Paris 2024, Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de Inverno em Beijing 2022, Jogos Surdolímpicos de verão em Tóquio 2025 ou Jogos Surdolímpicos de inverno em Erzurum 2022.

Tags:

Brasil Atleta

Mais recentes

Imagem - Mulher atropelada é declarada morta pelo Samu, deixada na pista e reanimada depois por médico de concessionária

Mulher atropelada é declarada morta pelo Samu, deixada na pista e reanimada depois por médico de concessionária
Imagem - Pix vai ser monitorado e taxado? Entenda a nova regra da Receita Federal

Pix vai ser monitorado e taxado? Entenda a nova regra da Receita Federal
Imagem - Filha caçula de Bolsonaro passa por cirurgia de cinco horas

Filha caçula de Bolsonaro passa por cirurgia de cinco horas

MAIS LIDAS

Imagem - Estação de metrô vai mudar de nome após inauguração da nova rodoviária
01

Estação de metrô vai mudar de nome após inauguração da nova rodoviária

Imagem - É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro
02

É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro

Imagem - FOTOS: relembre como era a primeira rodoviária de Salvador, na Sete Portas
03

FOTOS: relembre como era a primeira rodoviária de Salvador, na Sete Portas

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs