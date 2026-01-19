Fim do orelhão? Saiba o que acontece com o telefone público em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 11:21
Cerca de 30 mil carcaças de orelhões serão removidas das cidades de todo o país a partir deste mês. O fim dos telefones públicos acontece após o encerramento das concessões do serviço de telefonia fixa das cinco empresas responsáveis pelos aparelhos.
Alguns telefones serão mantidos até 2028, mas apenas em cidades onde não há outro serviço de telefonia disponível. O encerramento será quase total nas capitais e nos grandes centros urbanos.
Em contrapartida, as operadoras devem realizar investimentos em redes de banda larga ou móveis. De acordo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), essa mudança reflete a evolução tecnológica e os novos hábitos de comunicação.
Atualmente, pouco mais de 2 mil orelhões ainda sobrevivem em ruas de todo o Brasil. No site da Anatel é possível consultar lista completa com endereços onde os aparelhos ainda existem.
A agência determina que quando não houver cartão telefônico disponível, os orelhões devem permitir ligações locais e nacionais para telefones fixos gratuitamente. Porém, a produção de cartões foi descontinuada e postos de venda são raríssimos.