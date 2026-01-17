SÃO PAULO

Saiba quem é o médico que matou dois colegas de trabalho em frente a restaurante de alto padrão

Autor dos disparos foi identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho

Millena Marques

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 19:46

O autor dos disparos foi identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho Crédito: Reprodução/TV Globo

O médico que matou dois colegas de profissão é Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, de 44 anos. Ele foi preso em flagrante na sexta-feira (16). As informações são do g1 São Paulo.

Carlos Alberto já havia se envolvido em outra ocorrência policial em 2025, quando foi preso por racismo e agressão contra funcionários de um hotel de luxo em Aracaju, Sergipe. Na ocasião, ele foi liberado após o pagamento de fiança.

Médico mata dois colegas de trabalho em frente a restaurante de alto padrão 1 de 3

O crime aconteceu por volta das 22h. Segundo informações da polícia, as vítimas, Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinicius dos Santos Oliveira, de 35, conheciam o autor e teriam se encontrado por acaso no restaurante. Em determinado momento, os três se envolveram em uma discussão dentro do estabelecimento, o que levou ao acionamento da Guarda Civil Municipal.

A situação foi aparentemente controlada com a chegada dos agentes, que questionaram Carlos Alberto sobre a posse de arma de fogo. Ele negou estar armado e, naquele momento, nada foi constatado.