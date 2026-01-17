Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem é o médico que matou dois colegas de trabalho em frente a restaurante de alto padrão

Autor dos disparos foi identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 19:46

O autor dos disparos foi identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho
O autor dos disparos foi identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho Crédito: Reprodução/TV Globo

O médico que matou dois colegas de profissão é Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, de 44 anos. Ele foi preso em flagrante na sexta-feira (16). As informações são do g1 São Paulo.

Carlos Alberto já havia se envolvido em outra ocorrência policial em 2025, quando foi preso por racismo e agressão contra funcionários de um hotel de luxo em Aracaju, Sergipe. Na ocasião, ele foi liberado após o pagamento de fiança.

Médico mata dois colegas de trabalho em frente a restaurante de alto padrão

Médico mata dois colegas de trabalho em frente a restaurante de alto padrão por Reprodução/TV Globo
Médico mata dois colegas de trabalho em frente a restaurante de alto padrão por Reprodução/TV Globo
O autor dos disparos foi identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho por Reprodução/TV Globo
1 de 3
Médico mata dois colegas de trabalho em frente a restaurante de alto padrão por Reprodução/TV Globo

O crime aconteceu por volta das 22h. Segundo informações da polícia, as vítimas, Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinicius dos Santos Oliveira, de 35, conheciam o autor e teriam se encontrado por acaso no restaurante. Em determinado momento, os três se envolveram em uma discussão dentro do estabelecimento, o que levou ao acionamento da Guarda Civil Municipal.

Leia mais

Imagem - Três pessoas morrem em queda de helicóptero no Rio de Janeiro

Três pessoas morrem em queda de helicóptero no Rio de Janeiro

Imagem - Preso é morto e tem mãos e pés decepados dentro de penitenciária

Preso é morto e tem mãos e pés decepados dentro de penitenciária

A situação foi aparentemente controlada com a chegada dos agentes, que questionaram Carlos Alberto sobre a posse de arma de fogo. Ele negou estar armado e, naquele momento, nada foi constatado.

No entanto, pouco depois, quando Luís Roberto e Vinicius deixaram o restaurante, Carlos Alberto foi atrás deles, retirou uma pistola calibre 9 milímetros de uma maleta e efetuou os disparos. Os dois médicos não resistiram aos ferimentos.

Tags:

Brasil são Paulo Restaurante

Mais recentes

Imagem - Médico mata dois colegas de trabalho em frente a restaurante de alto padrão

Médico mata dois colegas de trabalho em frente a restaurante de alto padrão
Imagem - Resultado da Timemania 2344, deste sábado (17)

Resultado da Timemania 2344, deste sábado (17)
Imagem - Resultado da Lotofácil 3590, deste sábado (17)

Resultado da Lotofácil 3590, deste sábado (17)

MAIS LIDAS

Imagem - Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026
01

Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
02

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - 3 signos veem a vida finalmente melhorar e o dinheiro aparecer a partir deste sábado (17 de janeiro)
03

3 signos veem a vida finalmente melhorar e o dinheiro aparecer a partir deste sábado (17 de janeiro)

Imagem - Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador
04

Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador