Médico mata dois colegas de trabalho em frente a restaurante de alto padrão

Autor dos disparos foi identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 19:05

O autor dos disparos foi identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho
O autor dos disparos foi identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho

Dois médicos morreram após serem baleados por outro médico na noite desta sexta-feira (16), em frente a um restaurante de alto padrão localizado na Avenida Copacabana, no bairro Alphaville Plus, em Barueri. O autor dos disparos, Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, de 44 anos, foi preso em flagrante. As informações são do g1 São Paulo.

Carlos Alberto já havia se envolvido em outra ocorrência policial em 2025, quando foi preso por racismo e agressão contra funcionários de um hotel de luxo em Aracaju, Sergipe. Na ocasião, ele foi liberado após o pagamento de fiança.

O crime aconteceu por volta das 22h. Segundo informações da polícia, as vítimas, Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinicius dos Santos Oliveira, de 35, conheciam o autor e teriam se encontrado por acaso no restaurante. Em determinado momento, os três se envolveram em uma discussão dentro do estabelecimento, o que levou ao acionamento da Guarda Civil Municipal.

A situação foi aparentemente controlada com a chegada dos agentes, que questionaram Carlos Alberto sobre a posse de arma de fogo. Ele negou estar armado e, naquele momento, nada foi constatado.

No entanto, pouco depois, quando Luís Roberto e Vinicius deixaram o restaurante, Carlos Alberto foi atrás deles, retirou uma pistola calibre 9 milímetros de uma maleta e efetuou os disparos. Os dois médicos não resistiram aos ferimentos.

