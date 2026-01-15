MINAS

Preso é morto e tem mãos e pés decepados dentro de penitenciária

Vítima foi identificada como Douglas Cristóvão Fernandes, de 38 anos

Millena Marques

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:24

Penitenciária Doutor Manoel Martins Lisboa Júnior, em Muriaé , em Minas Gerais Crédito: Polícia Civil de Minas

Um preso de 38 anos, identificado como Douglas Cristóvão Fernandes, foi morto e teve as mãos e os pés decepados na Penitenciária Doutor Manoel Martins Lisboa Júnior, em Muriaé, cidade de Minas Gerais. O suspeito é um outro preso, de acordo com a Polícia Militar.

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (12). Em depoimento, o suspeito, que tem 41 anos, confessou que enforcou a vítima com um lençol e disse que motivação do crime foi homofobia. A polícia, no entanto, ainda investiga o que teria motivado o homicídio. As informações são do g1.

“Por conta da violência e da agressividade da ação, o crime também pode estar relacionado a disputas entre facções criminosas rivais, o que é muito comum nesse tipo de ocorrência, inclusive como forma de intimidação do grupo rival”, disse o delegado responsável pelo caso, Tayrone Espíndola, em entrevista à TV Integração.