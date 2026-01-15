Acesse sua conta
Mordida no nariz e mais: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga generalizada após reclamação de som alto

José María Herrera, Eros Mancuso e Tomás Pochettino aparecem na briga

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:06

Briga generalizada com jogadores do Fortaleza
Briga generalizada com jogadores do Fortaleza Crédito: Reprodução

Jogadores do Fortaleza se envolveram em uma briga generalizada com vizinhos em um condomínio de luxo no Eusébio, na região metropolitana da capital cearense. O caso aconteceu na manhã do dia 1º de janeiro de 2026, mas o vídeo só foi divulgado na última quarta-feira (14).

De acordo com o g1 Ceará, o caso ocorreu após uma reclamação de som alto. Nas imagens da câmera de segurança, nove pessoas aparecem envolvidas na briga (sete homens e duas mulheres). Entre os atletas do Fortaleza estão: José María Herrera, Eros Mancuso e Tomás Pochettino.

Um dos moradores envolvidos na briga disse que a agressão aconteceu depois que ele foi reclamar do som alto na residência de Mancuso. Ele disse que foi mordido no nariz pelo jogador durante a discussão.

A Polícia Civil informou, em nota, que segue investigando a ocorrência de lesão corporal dolosa. A Delegacia de Polícia Civil de Eusébio investiga o caso.

Segundo Mancuso, a confusão começou ainda na noite do dia 31 de dezembro com reclamações e xingamentos do vizinho. De manhã, no dia 1º, o homem invadiu a casa, o que assustou o atleta outras pessoas que estavam no imóvel.

O jogador disse ainda que o morador teria feito xingamentos xenofóbicos contra eles, que são argentinos, e também provocado os atletas falando sobre o rebaixamento do Fortaleza para a Série B do Brasileirão de 2026.

Mancuso usou as redes sociais para negar a acusação de agressão.

Tags:

Briga Fortaleza

