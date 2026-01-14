Acesse sua conta
Aluno da Ufba e morador de bairro nobre: saiba quem é o fotógrafo investigado por divulgar e vender fotos íntimas de mulheres

Suspeito foi identificado como Matheus Mendes de Lima Gomes, de 27 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 12:55

Matheus Mendes de Lima Gomes
Matheus Mendes de Lima Gomes Crédito: Reprodução

O fotógrafo investigado por divulgar e vender fotos íntimas de mulheres foi identificado como Matheus Mendes de Lima Gomes, de 27 anos. O apartamento dele foi alvo de mandados de busca e operação no bairro de Ondina, em Salvador, na terça-feira (13).

Matheus mora em Ondina e é aluno da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Natural de Porto Alegre, ele saiu da capital gaúcha, em 2024, para estudar no Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura).

De acordo com as investigações, Matheus Mendes abordava mulheres que trabalham com a própria imagem, como influenciadoras e modelos, oferecendo ensaios fotográficos por valores abaixo do mercado, entre R$ 30 e R$ 50.

No Instagram, ele se apresentava como fotógrafo e convidava mulheres para participar de um projeto. No perfil dele, que já foi excluído, havia fotos dos ensaios. Veja abaixo o print de uma abordagem de Matheus:

Abordagem de Matheus no Instagram

Abordagem  por Reprodução
Matheus Mendes de Lima Gomes por Reprodução
Polícia realizou operação no apartamento do suspeito em Salvador por Divulgação
1 de 3
Abordagem  por Reprodução

Durante as sessões, ele convencia as vítimas a retirar peças de roupa e as fotografava. Depois, as imagens eram vendidas sem consentimento, por meio de site de conteúdo adulto. A operação Imagem Protegida, realizada nesta terça-feira (13), foi realizada pelas polícias da Bahia e do Rio Grande do Sul.

Durante a ação, foram apreendidos aparelhos eletrônicos na residência onde o investigado morava. Os materiais serão submetidos à perícia técnica especializada, com o objetivo de aprofundar as investigações. Matheus foi preso preventivamente no dia 3 de janeiro.

Salvador Ufba

