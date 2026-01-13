SALVADOR

Fotógrafo é denunciado por vender imagens íntimas de mulheres em sites adultos sem autorização

Ao menos sete denúncias foram registras na capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 17:28

Polícia realizou operação no apartamento do suspeito em Salvador Crédito: Divulgação

O apartamento de um fotógrafo foi alvo de mandados de busca e operação no bairro de Ondina, em Salvador, nesta terça-feira (13). O homem, que residia no local, é suspeito de vender imagens íntimas de mulheres em sites de conteúdo adulto sem que as vítimas autorizassem. Ele foi identificado como Matheus Mendes de Lima Gomes, de 27 anos.

Segundo informações da Polícia Civil da Bahia, ao menos sete denúncias foram feitas contra o suspeito na capital baiana. A reportagem apurou que após ser alvo de denúncia de um blogueiro, Matheus Mendes saiu de Salvador e foi para o Rio Grande do Sul, onde foi preso, no dia 3 de janeiro.

As investigações policiais do RS indicam que o número de vítimas pode ultrapassar 100 em todo o país. O fotógrafo cursava mestrado na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

As investigações apontam que Matheus Mendes abordava mulheres que trabalham com a própria imagem, como influenciadoras e modelos, oferecendo ensaios fotográficos por valores abaixo do mercado, entre R$ 30 e R$ 50.

Durante as sessões, ele convencia as vítimas a retirar peças de roupa e as fotografava. Depois, as imagens eram vendidas sem consentimento, por meio de site de conteúdo adulto. A operação Imagem Protegida, realizada nesta terça-feira (13), foi realizada pelas polícias da Bahia e do Rio Grande do Sul.