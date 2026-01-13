Sargento da reserva é preso pela segunda vez por crimes sexuais contra crianças na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 17:05
Um sargento da reserva da Polícia Militar da Bahia, investigado por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, foi preso no município de Teodoro Sampaio (BA), nesta terça-feira (13). Ele já havia sido preso em junho do ano passado, mas foi solto por determinação na Justiça.
De acordo com as investigações, o policial da reserva, identificado como Nivaldo Guedes dos Santos, atuava como professor em unidades de ensino do município.
Ele se aproveitava para se aproximar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 10 e 14 anos, para cometer crimes sexuais mediante a oferta de auxílios assistenciais, de acordo com o Ministério Público da Bahia (MPBA).
Existe um processo por estupro em andamento contra ele, conforme apurou a reportagem. O CORREIO não conseguiu contatar a defesa do investigado.
Nivaldo Guedes dos Santos havia sido preso em junho do ano passado durante outra fase da operação Alerta Laranja, conduzida pelo Ministério Público e Polícia Militar. De acordo com o MP, as investigações seguem em andamento para aprofundar a apuração das responsabilidades penais.
A ação desta terça-feira (13) foi realizada de forma integrada pelo MPBA, por meio dos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e Operacional de Segurança Pública (Geosp), em conjunto com a Corregedoria Geral da Polícia Militar da Bahia (PMBA).