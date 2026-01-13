INVESTIGAÇÃO

Sargento da reserva é preso pela segunda vez por crimes sexuais contra crianças na Bahia

Investigado já havia sido preso em junho de 2025

Maysa Polcri

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 17:05

Operação foi realizada em Teodoro Sampaio, no centro-norte da Bahia Crédito: Divulgação

Um sargento da reserva da Polícia Militar da Bahia, investigado por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, foi preso no município de Teodoro Sampaio (BA), nesta terça-feira (13). Ele já havia sido preso em junho do ano passado, mas foi solto por determinação na Justiça.

De acordo com as investigações, o policial da reserva, identificado como Nivaldo Guedes dos Santos, atuava como professor em unidades de ensino do município.

Ele se aproveitava para se aproximar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 10 e 14 anos, para cometer crimes sexuais mediante a oferta de auxílios assistenciais, de acordo com o Ministério Público da Bahia (MPBA).

Existe um processo por estupro em andamento contra ele, conforme apurou a reportagem. O CORREIO não conseguiu contatar a defesa do investigado.

Nivaldo Guedes dos Santos havia sido preso em junho do ano passado durante outra fase da operação Alerta Laranja, conduzida pelo Ministério Público e Polícia Militar. De acordo com o MP, as investigações seguem em andamento para aprofundar a apuração das responsabilidades penais.