Três pessoas morrem em queda de helicóptero no Rio de Janeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 14:27
Um helicóptero caiu na manhã deste sábado (17) em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, deixando três mortos. As vítimas estavam a bordo da aeronave no momento do acidente, que ocorreu em uma área de mata da região. As informações são do g1 Rio de Janeiro.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero é um Robinson R44 II, de prefixo PS-GJS. A queda aconteceu nas proximidades da Avenida Levy Neves, no cruzamento com a Rua Tasso da Silveira. A corporação foi acionada às 9h55, após moradores que chegaram ao local avisarem sobre o ocorrido.
Três pessoas morrem em queda de helicóptero em Guaratiba, Zona Oeste do Rio
Ainda não há confirmação oficial sobre o ponto de origem do voo, mas informações iniciais indicam que a aeronave teria decolado de uma área próxima ao local onde caiu.
No início da tarde, por volta das 13h40, equipes de resgate ainda trabalhavam para retirar os corpos das vítimas. Helicópteros e viaturas dos bombeiros foram mobilizados e ficaram posicionados em um descampado próximo à área de mata, conforme imagens exibidas pelo Globocop.