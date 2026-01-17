ACIDENTE

Três pessoas morrem em queda de helicóptero no Rio de Janeiro

Queda aconteceu em Guaratiba, nas proximidades da Avenida Levy Neves, no cruzamento com a Rua Tasso da Silveira

Millena Marques

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 14:27

Acidente aconteceu na Zona Oeste do Rio Crédito: Reprodução

Um helicóptero caiu na manhã deste sábado (17) em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, deixando três mortos. As vítimas estavam a bordo da aeronave no momento do acidente, que ocorreu em uma área de mata da região. As informações são do g1 Rio de Janeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero é um Robinson R44 II, de prefixo PS-GJS. A queda aconteceu nas proximidades da Avenida Levy Neves, no cruzamento com a Rua Tasso da Silveira. A corporação foi acionada às 9h55, após moradores que chegaram ao local avisarem sobre o ocorrido.

Três pessoas morrem em queda de helicóptero em Guaratiba, Zona Oeste do Rio 1 de 5

Ainda não há confirmação oficial sobre o ponto de origem do voo, mas informações iniciais indicam que a aeronave teria decolado de uma área próxima ao local onde caiu.