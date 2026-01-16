Acesse sua conta
Técnico de internet sofre graves queimaduras após receber descarga elétrica em poste de Salvador

Vítima não foi identificada

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 12:09

Um técnico de internet, que ainda não teve a identidade revelada, sofreu um acidente durante a realização de um serviço em um poste na Avenida Garibaldi, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (16).

De acordo com informações da TV Bahia, o trabalhador sofreu graves queimaduras. Não há mais detalhes sobre o quadro de saúde da vítima. O homem ficou preso nos fios do poste. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

A ocorrência foi atendida por agentes do Serviço Médico de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. A reportagem tentou contato com as equipes, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

