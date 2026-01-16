Acesse sua conta
Homem é preso por descumprir medida protetiva em São Caetano

Suspeito é investigado por ameaça, injúria e difamação contra a ex-companheira, de 42 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:13

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 37 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por descumprir medida protetiva em São Caetano, bairro de Salvador, na última quinta-feira (15). O suspeito também é investigado por ameaça, injúria e difamação contra a ex-companheira, de 42 anos, com quem conviveu por mais de seis anos.

De acordo com as investigações, ele ameaçava a vítima, afirmando que, se fosse preso, iria matar a companheira e suas filhas como vingança, além de realizar chamadas de vídeo expondo armas para intimidá-la.

Durante a prisão, foram encontradas quatro facas pequenas, uma faca de cabo branco tipo peixeira e um facão. O suspeito também é investigado por integrar grupo criminoso. Ele está preso, à disposição do Poder Judiciário.

No mesmo dia, a unidade também cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um homem, de 57 anos, no bairro da Boca do Rio. Na ação, foi apreendida uma arma de fogo, pistola calibre 38. O acusado se encontra sob investigação por ameaçar a ex-companheira, de 51 anos, fato que motivou a concessão de medidas protetivas de urgência.

Tags:

Salvador

