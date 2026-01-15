Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeitos de matar jovem em campo de futebol são presos no interior da Bahia

Kauan Santos Soares, de 19 anos, foi morto a tiros no bairro Cristo Redentor, em Itamaraju

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:50

Denúncia foi feita na 43ª CIPM em Itamaraju
Delegacia de Itamaraju Crédito: Reprodução

Dois homens, de 22 e 23 anos, foram presos por suspeita de matar Kauan Santos Soares, de 19 anos, no centro de Prado, no interior da Bahia, na última terça-feira (13). O crime ocorreu no último domingo (11), em Itamaraju. A dupla também responde por tentar matar um homem de 32 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a dupla foi detida pelo crime de tráfico de drogas. Após verificação dos dados dos suspeitos, a polícia constatou que a dupla tinha andado de prisão preventiva em aberto.

Na ação, foram apreendidos aparelhos celulares, porções de drogas e duas mochilas contendo roupas, materiais que foram apresentados na unidade policial onde o mandado de prisão foi cumprido. Os suspeitos passaram pelos exames legais e permanecem à disposição da Justiça.

Leia mais

Imagem - Mordida no nariz e mais: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga generalizada após reclamação de som alto

Mordida no nariz e mais: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga generalizada após reclamação de som alto

Imagem - Moradores denunciam abordagem agressiva de PMs após furto de farmácia em Salvador: 'Chegou metendo tapa'

Moradores denunciam abordagem agressiva de PMs após furto de farmácia em Salvador: 'Chegou metendo tapa'

Imagem - Aluno da Ufba e morador de bairro nobre: saiba quem é o fotógrafo investigado por divulgar e vender fotos íntimas de mulheres

Aluno da Ufba e morador de bairro nobre: saiba quem é o fotógrafo investigado por divulgar e vender fotos íntimas de mulheres

Kauan foi atingido por disparos de arma de fogo em um campo de futebol do bairro Cristo Redentor. No mesmo episódio, um homem de 27 anos foi baleado no ombro e na perna. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal, onde permanece internado sem risco de morte. Segundo relato de testemunhas, o autor dos disparos, encoberto por um capacete, se aproximou das vítimas e atirou. A Delegacia Territorial de Itamaraju investiga o caso.

Tags:

Bahia Crime

Mais recentes

Imagem - Veja quem são as blogueiras presas por revenda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador

Veja quem são as blogueiras presas por revenda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador
Imagem - Idoso de 67 anos suspeito de abusar enteada é preso na Bahia

Idoso de 67 anos suspeito de abusar enteada é preso na Bahia
Imagem - Inmet emite alerta de baixa umidade para 67 cidades baianas; conheça os riscos

Inmet emite alerta de baixa umidade para 67 cidades baianas; conheça os riscos

MAIS LIDAS

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
01

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Imagem - Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)
02

Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)

Imagem - Parece, mas não é: por que o dia do Senhor do Bonfim não é feriado em Salvador
03

Parece, mas não é: por que o dia do Senhor do Bonfim não é feriado em Salvador

Imagem - Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos
04

Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos