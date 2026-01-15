CRIME

Suspeitos de matar jovem em campo de futebol são presos no interior da Bahia

Kauan Santos Soares, de 19 anos, foi morto a tiros no bairro Cristo Redentor, em Itamaraju

Millena Marques

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:50

Delegacia de Itamaraju Crédito: Reprodução

Dois homens, de 22 e 23 anos, foram presos por suspeita de matar Kauan Santos Soares, de 19 anos, no centro de Prado, no interior da Bahia, na última terça-feira (13). O crime ocorreu no último domingo (11), em Itamaraju. A dupla também responde por tentar matar um homem de 32 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a dupla foi detida pelo crime de tráfico de drogas. Após verificação dos dados dos suspeitos, a polícia constatou que a dupla tinha andado de prisão preventiva em aberto.

Na ação, foram apreendidos aparelhos celulares, porções de drogas e duas mochilas contendo roupas, materiais que foram apresentados na unidade policial onde o mandado de prisão foi cumprido. Os suspeitos passaram pelos exames legais e permanecem à disposição da Justiça.