Suspeitos de matar jovem em campo de futebol são presos no interior da Bahia

Millena Marques
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:50
Dois homens, de 22 e 23 anos, foram presos por suspeita de matar Kauan Santos Soares, de 19 anos, no centro de Prado, no interior da Bahia, na última terça-feira (13). O crime ocorreu no último domingo (11), em Itamaraju. A dupla também responde por tentar matar um homem de 32 anos.
De acordo com a Polícia Civil, a dupla foi detida pelo crime de tráfico de drogas. Após verificação dos dados dos suspeitos, a polícia constatou que a dupla tinha andado de prisão preventiva em aberto.
Na ação, foram apreendidos aparelhos celulares, porções de drogas e duas mochilas contendo roupas, materiais que foram apresentados na unidade policial onde o mandado de prisão foi cumprido. Os suspeitos passaram pelos exames legais e permanecem à disposição da Justiça.
Kauan foi atingido por disparos de arma de fogo em um campo de futebol do bairro Cristo Redentor. No mesmo episódio, um homem de 27 anos foi baleado no ombro e na perna. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal, onde permanece internado sem risco de morte. Segundo relato de testemunhas, o autor dos disparos, encoberto por um capacete, se aproximou das vítimas e atirou. A Delegacia Territorial de Itamaraju investiga o caso.