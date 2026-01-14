Acesse sua conta
Moradores denunciam abordagem agressiva de PMs após furto de farmácia em Salvador: 'Chegou metendo tapa'

Caso aconteceu no Costa Azul, na manhã desta quarta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:33

Moradores denunciam abordagem da PM
Moradores denunciam abordagem da PM Crédito: Reprodução

Moradores do bairro Costa Azul, em Salvador, denunciam uma abordagem de policiais militares na manhã desta quarta-feira (5), na esquina entre a Rua Professor Lourival Pimenta Bastos e Rua Coronel Durval de Matos. De acordo com testemunhas, agentes agiram com agressividade ao abordar uma mulher suspeita de furtar uma farmácia na região.

De acordo com uma testemunha, a mulher, que teria furtado itens de higiene pessoal na Drogaria São Paulo, foi abordada inicialmente por um policial civil.

"Um policial da Rondesp (Rondas Especiais) fez uma abordagem super agressiva no meio da rua, chegou metendo tapa na mulher. Ela estava sendo abordada por policial civil e veio o outro descendo o tapa nela", diz uma testemunha, que preferiu não se identificar.

A abordagem, segundo testemunhas, aconteceu por volta das 7h e durou aproximadamente 30 minutos. "Como cidadã, acredito que foi desproporcional a essa mulher, que, sim, cometeu um crime, mas ele cometeu outro. Me preocupa ver que os policiais acreditam que estão corretos e, por estarem usando farda, podem cometer crimes", desabafa.

Em vídeo enviado ao CORREIO, é possível ver o momento em que dois homens, um deles fardado tentam conduzir a mulher. O momento em que o policial dá o tapa no rosto da mulher não foi gravado.

A Polícia Militar foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

