Corpo de homem é encontrado na Praia da Preguiça

Millena Marques
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:50
O corpo de um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado na Praia da Preguiça, no bairro do Comércio, em Salvador. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (16).
De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado com indícios de afogamento. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Foram expedidas as guias para perícia e remoção, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima. A necropsia vai confirmar a causa da morte.