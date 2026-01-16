Acesse sua conta
Corpo de homem é encontrado na Praia da Preguiça

Homem apresentava indícios de afogamentos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:50

O esporte que transforma a Praia da Preguiça
 Praia da Preguiça Crédito: Arisson Marinho

O corpo de um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado na Praia da Preguiça, no bairro do Comércio, em Salvador. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (16).

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado com indícios de afogamento. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Foram expedidas as guias para perícia e remoção, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima. A necropsia vai confirmar a causa da morte.

