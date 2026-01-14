Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com praias lotadas, Salvador tem alta de afogamentos; saiba como prevenir e agir em emergências

Especialistas orientam sobre locais seguros para banho e cuidados básicos no mar

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 05:30

Praia de Jaguaribe
Praia de Jaguaribe é uma das mais perigosas de Salvador, diz  coordenador da Salvamar Crédito: Reprodução

Em Salvador, como uma boa cidade litorânea, verão é sinônimo de praia. O mar se enche de turistas e soteropolitanos que querem aproveitar os dias e fugir do calor, mas é preciso ter atenção a um risco característico desta época do ano: os afogamentos.

Só nos primeiros 13 dias do ano, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) registrou 81 afogamentos em Salvador, o que corresponde a um aumento de 138.2% em relação a todo o mês de janeiro de 2025 – quando houve 34 ocorrências.

Praias perigosas de Salvador

Praia de Itapuã por Amanda Oliveira
Praia do Flamengo por Betto Jr. / Secom PMS
Praia de Stella Maris por Ana Félix/ Divulgação
Praia de Piatã por Marina Silva/CORREIO
Praia de Jaguaribe por Reprodução / TV Bahia
1 de 5
Praia de Itapuã por Amanda Oliveira

Para evitar esses incidentes, existe uma série de pontos de atenção indicados por especialistas. As recomendações do Corpo de Bombeiros da Bahia (CBM-BA) e da Salvamar vão da escolha de lugares guarnecidos com agentes salva-vidas à utilização de coletes apropriados em vez de boias, que costumam apresentar uma falsa sensação de segurança.

“Água acima do umbigo é, de fato, sinal de perigo. As pessoas devem tomar banho numa profundidade que seja realmente segura, ficar sempre atentas a sinalizações de perigo e se atentar com idosos e crianças, pois esses podem acabar se perdendo ou se machucando em pedras”, afirma Kailani Dantas, coordenador da Salvamar. Em relação às crianças, a orientação dos especialistas é que fiquem, no máximo, um braço de distância do adulto responsável, seja nas praias, em rios ou piscinas.

Para o CBM-BA, as medidas educativas são cruciais. Através do projeto Anjinhos da Praia, por exemplo, crianças a partir de sete anos aprendem de forma lúdica a prevenir acidentes no meio aquático.

“Dentro desse projeto, há um banho assistido e as crianças são orientadas, ao chegar em lugares de água, a observar tudo o que está em volta. Essa parte educativa é muito importante para nossa atividade, até porque um determinado comportamento em descuido pode criar essa condição de afogamento”, diz o tenente Emerson Patrício.

Outras dicas do Corpo de Bombeiros para prevenção individual são sempre solicitar orientação dos guarda-vidas sobre os locais seguros para banho de mar, não nadar em pontos onde houver bandeira vermelha e nunca entrar no mar sob efeito de álcool.

LEIA MAIS 

Salvador registra 81 afogamentos em 13 dias de janeiro e acende alerta nas praias

Corpo de jovem que se afogou no Jardim de Alah é encontrado

Três jovens morrem afogados no Rio São Francisco

Além disso, segundo a tenente-coronel Patrícia Torreão, do Batalhão Marítimo do Corpo de Bombeiros Militares (13°BBM), entender o comportamento do mar para se precaver também é essencial. “Aprenda a identificar uma corrente de retorno: coloração da água diferente, ausência de quebra de ondas nesse trecho e fluxo de água em direção ao mar”, diz.

Ao avistar uma situação de afogamento, é essencial agir com cautela. O profissional de educação física Bruno Machado, fundador do curso Alfabeto do Mar, enumera algumas das orientações para casos assim:

1. Analise a situação: identifique onde está a pessoa e suas condições. Antes de agir impulsivamente, avalie se há riscos para você no resgate, pois mais uma vítima cria uma situação ainda mais grave;

2. Peça ajuda: acione imediatamente os serviços de emergência (disque 193 para acionar o Corpo de Bombeiros) ou busque o salva-vidas mais próximo. Quanto mais cedo, maior a chance de sucesso.

3. Não entre no mar sem treinamento: o afogado, em pânico, pode se agarrar ao socorrista, colocando ambos em risco. Se você não for treinado, priorize métodos de ajuda indireta:

- Use objetos flutuantes: jogue boias, pranchas ou até um galho para que a pessoa possa se apoiar.

- Estenda algo longo: um remo, corda e até uma camiseta amarrada podem ser usados para puxar a vítima sem expor você ao perigo.

4. Sinalize para a vítima para tentar acalmá-la. Se possível, grite para a pessoa: “fique calmo(a), estou ajudando!”. Isso pode ajudar a reduzir o pânico até o socorro chegar.

Para resistir melhor caso você seja a vítima do afogamento, também há instruções importantes. “Existe uma regra de fazer um nado lateralizado, de forma perpendicular, para que a pessoa não se canse tão rápido. Porque, quando o assunto é o mar, sempre tem correntes fortes. Se eu tentar voltar pelo mesmo sentido, vai haver um desgaste, que pode gerar algum tipo de estafa e a pessoa vai começar a fadigar. Mas, o ideal é evitar entrar ao perceber que a corrente está mais forte. Prevenir é o melhor a se fazer”, indica o tenente Emerson Patrício.

Leia mais

Imagem - Bahia falha na proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência, aponta levantamento do TCE

Bahia falha na proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência, aponta levantamento do TCE

Imagem - Planejamento e pesquisa ajudam pais a driblar alta dos materiais escolares em Salvador; veja preços

Planejamento e pesquisa ajudam pais a driblar alta dos materiais escolares em Salvador; veja preços

Imagem - Tem caderno velho em casa? Kalunga troca folhas usadas por desconto em material escolar

Tem caderno velho em casa? Kalunga troca folhas usadas por desconto em material escolar

Mais recentes

Imagem - IPVA 2026 com desconto de 15% pode ser pago via Pix

IPVA 2026 com desconto de 15% pode ser pago via Pix
Imagem - Vai a pé? Veja dicas de como voltar da Lavagem do Bonfim

Vai a pé? Veja dicas de como voltar da Lavagem do Bonfim
Imagem - Última oportunidade: Senai tem mais de mil vagas gratuitas em cursos para 15 cidades da Bahia

Última oportunidade: Senai tem mais de mil vagas gratuitas em cursos para 15 cidades da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - 'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida
01

'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida

Imagem - Quem venceu a primeira Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram desafio de resistência
02

Quem venceu a primeira Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram desafio de resistência

Imagem - Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema
03

Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema

Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D
04

Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D