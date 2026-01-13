Corpo de jovem que se afogou no Jardim de Alah é encontrado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:46
O corpo de Matheus Vitor de Sousa Marinho, de 17 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (13). Ele estava desaparecido desde domingo (11), quando entrou no mar na chamada “Praia do Cemitério”, no Jardim de Alah, em Salvador. O corpo do adolescente foi encontrado na Pituba.
O adolescente entrou no mar junto com um amigo na tarde de domingo, durante um evento evangélico realizado nas proximidades, e os dois se afogaram. Um banhista tentou ajudar e também acabou se tornando vítima. O amigo e o banhista foram resgatados com vida no mesmo dia, mas Matheus não foi localizado naquele momento.
Praias perigosas de Salvador
Segundo a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), as buscas foram retomadas na manhã da segunda (12), em uma ação integrada da autarquia com o Corpo de Bombeiros, utilizando drone, equipamentos de busca e jet-ski, com o objetivo de localizar o jovem desaparecido.
Apenas nos primeiros 13 dias do ano, a Salvamar registrou 80 afogamentos em Salvador - que corresponde a um aumento de 135.3% em relação a todo o mês de janeiro de 2025, quando houve 34 ocorrências.