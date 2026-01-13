LUTO

Corpo de jovem que se afogou no Jardim de Alah é encontrado

Matheus Vitor de Sousa Marinho estava desaparecido desde domingo (11)

Maria Raquel Brito

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:46

Jovem se afogou no último domingo (11) Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

O corpo de Matheus Vitor de Sousa Marinho, de 17 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (13). Ele estava desaparecido desde domingo (11), quando entrou no mar na chamada “Praia do Cemitério”, no Jardim de Alah, em Salvador. O corpo do adolescente foi encontrado na Pituba.

O adolescente entrou no mar junto com um amigo na tarde de domingo, durante um evento evangélico realizado nas proximidades, e os dois se afogaram. Um banhista tentou ajudar e também acabou se tornando vítima. O amigo e o banhista foram resgatados com vida no mesmo dia, mas Matheus não foi localizado naquele momento.

Segundo a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), as buscas foram retomadas na manhã da segunda (12), em uma ação integrada da autarquia com o Corpo de Bombeiros, utilizando drone, equipamentos de busca e jet-ski, com o objetivo de localizar o jovem desaparecido.