VOLTA ÀS AULAS

Tem caderno velho em casa? Kalunga troca folhas usadas por desconto em material escolar

Campanha vai até 28 de fevereiro

Maria Raquel Brito

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:15

Clientes podem trocar folhas usadas por novos cadernos e ou produtos Chamex e Chamequinho Crédito: Reprodução

Aquela pilha de cadernos velhos, que ocupa espaço nos armários de casa, agora tem um destino certo. A rede de materiais de papelaria Kalunga trouxe de volta uma de suas campanhas mais populares: o “Trade In Cadernos”, em que folhas usadas são revertidas em créditos. A ação, que teve início na última sexta-feira (2), segue até o dia 28 de fevereiro em todas as lojas físicas da Kalunga.

Funciona assim: os clientes entregam as folhas de cadernos e fichários usados na unidade escolhida e recebem R$1,50 de desconto a cada quilo, para usar na compra de cadernos novos ou produtos da linha completa Chamex e Chamequinho. As folhas devem ser entregues sem capa e sem espiral e são pesadas na própria loja.

O limite de troca é de 20 quilos por CPF ou CNPJ. As páginas são pesadas na loja. É permitido misturar folhas de cadernos e fichários de tamanhos e gramaturas diferentes, que serão pesados todos juntos no local. A ação não aceita folhas plastificadas ou com resíduos de alimentos. Também não são aceitos livros, apostilas, revistas, papel impresso ou papéis plastificados, apenas folhas de caderno e fichários.

Na Bahia, a Kalunga está presente em quatro cidades: Salvador, Lauro de Freitas, Itabuna e Vitória da Conquista. Confira todas as unidades abaixo e saiba a loja mais próxima.

Veja onde trocar

Salvador:

Salvador Shopping

Av. Tancredo Neves, nº3133

Caminho das Árvores - Salvador - BA

41820-021

Shopping da Bahia

Av. Tancredo Neves, nº148

Caminho das Árvores - Salvador - BA

41820-021

Shopping Bela Vista

Al. Euvaldo Luz, nº92

Horto Bela Vista - Salvador - BA

41098-020

Shopping Paralela

Av. Luís Viana Filho, nº8544

Paralela - Salvador - BA

41730-101

Lauro de Freitas:

Parque Shopping Bahia

Av. Santos Dumont, nº4360

Centro - Lauro de Freitas - BA

42702-400

Vitória da Conquista:

Boulevard Shopping

Av. Olívia Flores, nº2500

Candeias - Vitória da Conquista - BA

45028-610

Itabuna:

Shopping Jequitibá

Av. Aziz Maron, nº1

Jardim Vitória - Itabuna - BA