Tem caderno velho em casa? Kalunga troca folhas usadas por desconto em material escolar

Maria Raquel Brito
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:15
Aquela pilha de cadernos velhos, que ocupa espaço nos armários de casa, agora tem um destino certo. A rede de materiais de papelaria Kalunga trouxe de volta uma de suas campanhas mais populares: o “Trade In Cadernos”, em que folhas usadas são revertidas em créditos. A ação, que teve início na última sexta-feira (2), segue até o dia 28 de fevereiro em todas as lojas físicas da Kalunga.
Funciona assim: os clientes entregam as folhas de cadernos e fichários usados na unidade escolhida e recebem R$1,50 de desconto a cada quilo, para usar na compra de cadernos novos ou produtos da linha completa Chamex e Chamequinho. As folhas devem ser entregues sem capa e sem espiral e são pesadas na própria loja.
O limite de troca é de 20 quilos por CPF ou CNPJ. As páginas são pesadas na loja. É permitido misturar folhas de cadernos e fichários de tamanhos e gramaturas diferentes, que serão pesados todos juntos no local. A ação não aceita folhas plastificadas ou com resíduos de alimentos. Também não são aceitos livros, apostilas, revistas, papel impresso ou papéis plastificados, apenas folhas de caderno e fichários.
Na Bahia, a Kalunga está presente em quatro cidades: Salvador, Lauro de Freitas, Itabuna e Vitória da Conquista. Confira todas as unidades abaixo e saiba a loja mais próxima.
Salvador:
Salvador Shopping
Av. Tancredo Neves, nº3133
Caminho das Árvores - Salvador - BA
41820-021
Shopping da Bahia
Av. Tancredo Neves, nº148
Caminho das Árvores - Salvador - BA
41820-021
Shopping Bela Vista
Al. Euvaldo Luz, nº92
Horto Bela Vista - Salvador - BA
41098-020
Shopping Paralela
Av. Luís Viana Filho, nº8544
Paralela - Salvador - BA
41730-101
Lauro de Freitas:
Parque Shopping Bahia
Av. Santos Dumont, nº4360
Centro - Lauro de Freitas - BA
42702-400
Vitória da Conquista:
Boulevard Shopping
Av. Olívia Flores, nº2500
Candeias - Vitória da Conquista - BA
45028-610
Itabuna:
Shopping Jequitibá
Av. Aziz Maron, nº1
Jardim Vitória - Itabuna - BA
45605-470