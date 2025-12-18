Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Primeira vez na escola: como escolher o lugar ideal para a infância do seu filho

Saiba por que os primeiros anos escolares são decisivos e como o Colégio Bernoulli Caminho das Árvores alia acolhimento, ludicidade e excelência acadêmica nesta fase

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 05:00

Na Educação Infantil do Colégio Bernoulli, atividades práticas e lúdicas estimulam a curiosidade, a autonomia e o aprendizado desde os primeiros anos escolares
Na Educação Infantil do Colégio Bernoulli, atividades práticas e lúdicas estimulam a curiosidade, a autonomia e o aprendizado desde os primeiros anos escolares Crédito: Bernoulli Educação

Escolher a primeira escola de uma criança é uma das decisões mais importantes da vida familiar. É nesse início que nasce a relação com o aprender, com o outro e com o mundo. E é justamente nesse momento que o Colégio Bernoulli, referência nacional em excelência acadêmica e formação integral, se torna um aliado fundamental das famílias.

A primeira escola não é apenas onde a criança começa a aprender: é onde ela descobre que aprender pode ser leve, divertido e cheio de significado.

Por que o começo importa tanto?

Os primeiros anos escolares não são apenas uma fase de adaptação: são o terreno onde se formam a curiosidade, a segurança emocional, a criatividade e a autonomia. A neurociência mostra que experiências bem estruturadas na Educação Infantil e nos Anos Iniciais influenciam diretamente a forma como a criança aprende, interage e se desenvolve ao longo de toda a vida escolar.

Onde o “brincar” vai além

No Bernoulli, cada gesto e cada descoberta têm intenção. A ludicidade é uma linguagem pedagógica, por meio da qual os pequenos exploram, experimentam e constroem conhecimento.

Na primeira infância, tudo comunica. Por isso, cada atividade que propomos, da contação de histórias à cozinha pedagógica, tem intenção. A criança brinca, experimenta e cria, mas sempre dentro de um plano que respeita o seu tempo e amplia sua maneira de compreender o mundo

Silvana de Araújo,

diretora do Colégio Bernouli Caminho das Árvores

Aprender com propósito, todos os dias

A metodologia do Bernoulli segue a lógica da espiral do conhecimento: os temas são revisitados de forma natural, respeitando o ritmo de cada etapa da criança e aprofundando a compreensão ao longo da sua jornada de aprendizagem. É o conceito de “um Bernoulli para cada fase”.

Nas fases da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Bernoulli, aprender é um processo vivo: criar receitas na cozinha pedagógica, plantar na horta, experimentar no laboratório maker, ouvir histórias, explorar texturas, misturar cores, levantar hipóteses. Tudo tem significado.

O professor não apenas ensina: ele acolhe, provoca, registra e conduz. Esse é o diferencial de uma escola que entende e sabe educar na infância.

Acolhimento que constrói vínculos

Mais do que um gesto pontual, o acolhimento no Bernoulli se manifesta na forma como a criança é recebida, ouvida e compreendida em cada etapa do aprendizado, criando um ambiente onde ela se sente segura para ser quem é, expressar emoções e se relacionar consigo e com o outro.

Esse acolhimento se amplia na relação entre família e escola. As famílias acompanham de perto o desenvolvimento dos filhos, percebem as conquistas diárias e constroem, junto à escola, uma relação de confiança que sustenta o processo educativo.

“Quando a criança se sente acolhida e pertencente, ela entra na escola com brilho no olhar, segura, feliz, e o aprendizado acontece de forma mais leve, fluida e significativa. Acolhimento não é detalhe: é a base para que ela explore, formule hipóteses, resolva problemas e cresça com autonomia", destaca Silvana de Araújo.

Colégio Bernoulli Caminho das Árvores

Localizado no bairro Caminho das Árvores, em Salvador, o Colégio Bernoulli oferece uma educação infantil pensada para acolher desde o 1º período, com espaços projetados para o melhor aprendizado na infância, proposta pedagógica consistente e uma equipe preparada para acolher, educar, inspirar e formar melhores pessoas para o mundo.

As matrículas para 2026 estão abertas. Agende sua visita e conheça de perto um lugar onde a infância encontra seu caminho.

Para mais informações, acesse: colegiobernoulli.com.br

Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

Tags:

Bernoulli Educação

Mais recentes

Imagem - Cenário feito de papel? Empresa baiana lança proposta inédita que usa placas estruturais sustentáveis

Cenário feito de papel? Empresa baiana lança proposta inédita que usa placas estruturais sustentáveis
Imagem - Rede D’Or é eleita a empresa de saúde mais confiável do Brasil em ranking da Newsweek

Rede D’Or é eleita a empresa de saúde mais confiável do Brasil em ranking da Newsweek
Imagem - Saiba como os cuidados com a boca influenciam o coração, a gestação e até o bem-estar mental da família

Saiba como os cuidados com a boca influenciam o coração, a gestação e até o bem-estar mental da família

MAIS LIDAS

Imagem - 'Não tem filho de Deus que faça eu assinar', diz prefeito de Feira de Santana sobre cachê milionário de Bell
01

'Não tem filho de Deus que faça eu assinar', diz prefeito de Feira de Santana sobre cachê milionário de Bell

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
02

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal

Imagem - Quanto custa se hospedar nas pousadas de luxo de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha
03

Quanto custa se hospedar nas pousadas de luxo de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
04

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola