Primeira vez na escola: como escolher o lugar ideal para a infância do seu filho

Saiba por que os primeiros anos escolares são decisivos e como o Colégio Bernoulli Caminho das Árvores alia acolhimento, ludicidade e excelência acadêmica nesta fase

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 05:00

Na Educação Infantil do Colégio Bernoulli, atividades práticas e lúdicas estimulam a curiosidade, a autonomia e o aprendizado desde os primeiros anos escolares Crédito: Bernoulli Educação

Escolher a primeira escola de uma criança é uma das decisões mais importantes da vida familiar. É nesse início que nasce a relação com o aprender, com o outro e com o mundo. E é justamente nesse momento que o Colégio Bernoulli, referência nacional em excelência acadêmica e formação integral, se torna um aliado fundamental das famílias.

A primeira escola não é apenas onde a criança começa a aprender: é onde ela descobre que aprender pode ser leve, divertido e cheio de significado.

Por que o começo importa tanto?

Os primeiros anos escolares não são apenas uma fase de adaptação: são o terreno onde se formam a curiosidade, a segurança emocional, a criatividade e a autonomia. A neurociência mostra que experiências bem estruturadas na Educação Infantil e nos Anos Iniciais influenciam diretamente a forma como a criança aprende, interage e se desenvolve ao longo de toda a vida escolar.

Onde o “brincar” vai além

No Bernoulli, cada gesto e cada descoberta têm intenção. A ludicidade é uma linguagem pedagógica, por meio da qual os pequenos exploram, experimentam e constroem conhecimento.

Na primeira infância, tudo comunica. Por isso, cada atividade que propomos, da contação de histórias à cozinha pedagógica, tem intenção. A criança brinca, experimenta e cria, mas sempre dentro de um plano que respeita o seu tempo e amplia sua maneira de compreender o mundo Silvana de Araújo, diretora do Colégio Bernouli Caminho das Árvores

Aprender com propósito, todos os dias

A metodologia do Bernoulli segue a lógica da espiral do conhecimento: os temas são revisitados de forma natural, respeitando o ritmo de cada etapa da criança e aprofundando a compreensão ao longo da sua jornada de aprendizagem. É o conceito de “um Bernoulli para cada fase”.

Nas fases da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Bernoulli, aprender é um processo vivo: criar receitas na cozinha pedagógica, plantar na horta, experimentar no laboratório maker, ouvir histórias, explorar texturas, misturar cores, levantar hipóteses. Tudo tem significado.

O professor não apenas ensina: ele acolhe, provoca, registra e conduz. Esse é o diferencial de uma escola que entende e sabe educar na infância.

Acolhimento que constrói vínculos

Mais do que um gesto pontual, o acolhimento no Bernoulli se manifesta na forma como a criança é recebida, ouvida e compreendida em cada etapa do aprendizado, criando um ambiente onde ela se sente segura para ser quem é, expressar emoções e se relacionar consigo e com o outro.

Esse acolhimento se amplia na relação entre família e escola. As famílias acompanham de perto o desenvolvimento dos filhos, percebem as conquistas diárias e constroem, junto à escola, uma relação de confiança que sustenta o processo educativo.

“Quando a criança se sente acolhida e pertencente, ela entra na escola com brilho no olhar, segura, feliz, e o aprendizado acontece de forma mais leve, fluida e significativa. Acolhimento não é detalhe: é a base para que ela explore, formule hipóteses, resolva problemas e cresça com autonomia", destaca Silvana de Araújo.

Colégio Bernoulli Caminho das Árvores

Localizado no bairro Caminho das Árvores, em Salvador, o Colégio Bernoulli oferece uma educação infantil pensada para acolher desde o 1º período, com espaços projetados para o melhor aprendizado na infância, proposta pedagógica consistente e uma equipe preparada para acolher, educar, inspirar e formar melhores pessoas para o mundo.

