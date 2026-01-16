Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é presa em flagrante durante operação contra o tráfico de drogas no Centro de Salvador

Operação Contenção foi deflagrada nesta sexta-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:25

Operação Contenção
Operação Contenção Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 26 anos foi presa durante a Operação Contenção, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (16). A ação ocorreu nos bairros do Barbalho e Santo Antônio Além do Carmo e foi conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
1 de 27
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Com a suspeita presa, os policiais apreenderam porções de maconha, cocaína e drogas sintéticas, além de dois veículos, balança de precisão e materiais usados para o preparo, embalagem e comercialização dos entorpecentes. As ações contaram com o apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Coordenada pela 3ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), a ofensiva teve como foco reprimir o comércio de drogas e crimes associados, especialmente diante da proximidade das festas populares e do Carnaval de 2026. Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra suspeitos investigados na região.

Leia mais

Imagem - Homem é preso por descumprir medida protetiva em São Caetano

Homem é preso por descumprir medida protetiva em São Caetano

Imagem - Preso é morto e tem mãos e pés decepados dentro de penitenciária

Preso é morto e tem mãos e pés decepados dentro de penitenciária

Imagem - Suspeitos de matar jovem em campo de futebol são presos no interior da Bahia

Suspeitos de matar jovem em campo de futebol são presos no interior da Bahia

Segundo a Polícia Civil, as investigações e operações contra o tráfico de drogas e outros crimes relacionados devem continuar. Informações que possam auxiliar o trabalho policial podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Técnico de internet sofre graves queimaduras após receber descarga elétrica em poste de Salvador

Técnico de internet sofre graves queimaduras após receber descarga elétrica em poste de Salvador
Imagem - O que o excesso de açúcar faz com o cérebro - e por que cortar tudo não é a solução

O que o excesso de açúcar faz com o cérebro - e por que cortar tudo não é a solução
Imagem - Corpo de homem é encontrado na Praia da Preguiça

Corpo de homem é encontrado na Praia da Preguiça

MAIS LIDAS

Imagem - Grávida, esposa de Pedro se pronuncia após marido confessar traição no BBB 26: 'Momento delicado'
01

Grávida, esposa de Pedro se pronuncia após marido confessar traição no BBB 26: 'Momento delicado'

Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 76 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Aposta de Salvador fatura R$ 76 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão
03

O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão

Imagem - Qual a fortuna de Ana Paula Renault, que está no primeiro Paredão do BBB 26?
04

Qual a fortuna de Ana Paula Renault, que está no primeiro Paredão do BBB 26?