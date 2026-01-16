POLÍCIA

Mulher é presa em flagrante durante operação contra o tráfico de drogas no Centro de Salvador

Operação Contenção foi deflagrada nesta sexta-feira (16)

Millena Marques

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:25

Operação Contenção Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 26 anos foi presa durante a Operação Contenção, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (16). A ação ocorreu nos bairros do Barbalho e Santo Antônio Além do Carmo e foi conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Com a suspeita presa, os policiais apreenderam porções de maconha, cocaína e drogas sintéticas, além de dois veículos, balança de precisão e materiais usados para o preparo, embalagem e comercialização dos entorpecentes. As ações contaram com o apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Coordenada pela 3ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), a ofensiva teve como foco reprimir o comércio de drogas e crimes associados, especialmente diante da proximidade das festas populares e do Carnaval de 2026. Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra suspeitos investigados na região.