Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem são as vítimas da guerra entre PCC e CV que deixou sete mortos em cidade da Bahia

Crimes ocorreram entre sexta (16) e domingo (18) em diferentes bairros de Ipiaú

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 07:21

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú Crédito: Reprodução

Sete pessoas foram assassinadas em Ipiaú, no sul da Bahia, em um intervalo de pouco mais de 48 horas, entre a noite de sexta-feira (16) e a noite de domingo (18). A maioria das vítimas, executadas dentro de casas e em vias públicas em meio a um conflito entre as facções do Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), foram identificadas pelas autoridades.

O primeiro homicídio foi registrado na sexta-feira (16), por volta das 21h30, na Rua Dr. Prevenildo, no bairro Euclides Neto. A vítima foi Nerivaldo Santos Damascena Barbosa, de 20 anos, conhecido como “Luizinho”. Ele foi baleado a poucos metros de casa. Moradores relataram ter ouvido cerca de quatro disparos e, em seguida, o barulho de uma motocicleta deixando o local.

Na madrugada de sábado (17), por volta das 3h30, Valmir Santos da Cruz, de 35 anos, conhecido como “Sapo”, foi morto após criminosos invadirem sua residência na Avenida João Durval Carneiro, no bairro Santana, próximo à Academia dos Idosos. Testemunhas disseram ter ouvido pelo menos oito tiros.

Ainda no sábado, por volta das 23h40, Gentil Fróis de Oliveira, de 36 anos, conhecido como “Bode”, foi baleado dentro de casa, na Segunda Travessa dos Cometas, nas proximidades do Rio de Contas, na região central da cidade.

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Ipiaú por Michel Querino/ Prefeitura de Ipiaú
Complexo Policial de Ipiaú por Divulgação
Delegacia em Ipiaú por Robenilton de Souza/ Giro em Ipiaú
Laboratório de drogas foi desarticulado em Ipiaú por Divulgação SSP
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
'Europeu' é líder do PCC em Salvador por Redes sociais
Karen de Moura Tanaka Mori, Japa do PCC por Reprodução
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário teria sido morto pelo PCC de Candeias por Redes sociais
Carretas são da G8Log, empresa ligada aos principais alvos da megaoperação contra o PCC por Reprodução/TV Bahia
Caminhões da G8Log, empresa de fachada usada pelo PCC por Reprodução/ Metrópoles
Megaoperação desmonta esquema com combustíveis que envolve PCC e Faria Lima por Receita Federal
PCC: 'Italiano' é preso em Alcobaça por Divulgação
'Dona Maria' e Andressa são lideranças do PCC e CV, respon por Reprodução
Nonon, que saiu do CV para o PCC, integrou o Baralho do Crime por Reprodução
Pistoleiro do PCC matou pai e filho por Joana Queiroz/ acritica.com
PCC tentou aproximação com ministro por Arte Metrópoles
Aliança entre o PCC e o CV podem trazer consequências à Bahia por Divulgação
Empresário preso é cantor e é conhecido como “Pagodeiro do PCC” por Divulgação
Presa no Rio de Janeiro, "Dona Maria" tinha ligação com o PCC por Alberto Maraux/SSP-BA
PCC por Arquivo/Agência Brasil
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
1 de 74
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução

A sequência de crimes continuou na madrugada de domingo (18). Por volta das 2h30, Vinícius Costa da Silva, de 26 anos, conhecido como “Vini”, foi executado dentro do próprio quarto após três homens armados invadirem sua casa, na Rua Joana Henrique, no bairro Euclides Neto.

Cerca de duas horas depois, por volta das 4h15, Iago Lima dos Santos, de 20 anos, morador do distrito de Japomirim, foi morto a tiros próximo a um bar, na Praça de Eventos Álvaro Jardim.

No período da tarde de domingo, o sexto homicídio foi registrado no bairro Dois de Dezembro. Edmarques Batista dos Santos, de 26 anos, conhecido como “Gaso”, foi assassinado a tiros nas proximidades de um bar.

Já por volta das 22h, o sétimo crime voltou a ocorrer no bairro Euclides Neto. Um adolescente de 15 anos, identificado pelo prenome Ítalo, foi perseguido, alcançado e baleado na casa de um vizinho, na Rua José Cidreira.

Ações da polícia

Em nota, a Polícia Militar informou que reforçou o policiamento em Ipiaú por tempo indeterminado. No domingo (18), um homem de 33 anos foi preso no bairro Euclides Neto, suspeito de envolvimento em um dos homicídios, e a motocicleta usada no crime foi apreendida.

No sábado (17), outros três homens foram presos no bairro Pau d’Arco com dois revólveres. Um dos detidos confessou ser dono das armas e relatou envolvimento em homicídios ocorridos no fim de semana.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil, que apura a autoria e a motivação dos crimes.

Leia mais

Imagem - Homem é morto a pauladas após desentendimento em cidade do interior da Bahia

Homem é morto a pauladas após desentendimento em cidade do interior da Bahia

Imagem - Fuga em Eunápolis: líder de facção ligada à ação e ao atentado contra diretor de presídio é preso

Fuga em Eunápolis: líder de facção ligada à ação e ao atentado contra diretor de presídio é preso

Imagem - Após morte de PM, sete pessoas são presas durante operação na Bahia

Após morte de PM, sete pessoas são presas durante operação na Bahia

Tags:

Bahia Pcc Cv Mortos Vítimas

Mais recentes

Imagem - Ataque a tiros em bar deixa homem morto e três pessoas feridas na Bahia

Ataque a tiros em bar deixa homem morto e três pessoas feridas na Bahia
Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
Imagem - Associação pressiona governo contra BYD e aponta risco de demissão de 69 mil trabalhadores

Associação pressiona governo contra BYD e aponta risco de demissão de 69 mil trabalhadores

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
01

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil
03

Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal
04

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal