CRIME

Quem são as vítimas da guerra entre PCC e CV que deixou sete mortos em cidade da Bahia

Crimes ocorreram entre sexta (16) e domingo (18) em diferentes bairros de Ipiaú

Wendel de Novais

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 07:21

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú Crédito: Reprodução

Sete pessoas foram assassinadas em Ipiaú, no sul da Bahia, em um intervalo de pouco mais de 48 horas, entre a noite de sexta-feira (16) e a noite de domingo (18). A maioria das vítimas, executadas dentro de casas e em vias públicas em meio a um conflito entre as facções do Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), foram identificadas pelas autoridades.

O primeiro homicídio foi registrado na sexta-feira (16), por volta das 21h30, na Rua Dr. Prevenildo, no bairro Euclides Neto. A vítima foi Nerivaldo Santos Damascena Barbosa, de 20 anos, conhecido como “Luizinho”. Ele foi baleado a poucos metros de casa. Moradores relataram ter ouvido cerca de quatro disparos e, em seguida, o barulho de uma motocicleta deixando o local.

Na madrugada de sábado (17), por volta das 3h30, Valmir Santos da Cruz, de 35 anos, conhecido como “Sapo”, foi morto após criminosos invadirem sua residência na Avenida João Durval Carneiro, no bairro Santana, próximo à Academia dos Idosos. Testemunhas disseram ter ouvido pelo menos oito tiros.

Ainda no sábado, por volta das 23h40, Gentil Fróis de Oliveira, de 36 anos, conhecido como “Bode”, foi baleado dentro de casa, na Segunda Travessa dos Cometas, nas proximidades do Rio de Contas, na região central da cidade.

A sequência de crimes continuou na madrugada de domingo (18). Por volta das 2h30, Vinícius Costa da Silva, de 26 anos, conhecido como “Vini”, foi executado dentro do próprio quarto após três homens armados invadirem sua casa, na Rua Joana Henrique, no bairro Euclides Neto.

Cerca de duas horas depois, por volta das 4h15, Iago Lima dos Santos, de 20 anos, morador do distrito de Japomirim, foi morto a tiros próximo a um bar, na Praça de Eventos Álvaro Jardim.

No período da tarde de domingo, o sexto homicídio foi registrado no bairro Dois de Dezembro. Edmarques Batista dos Santos, de 26 anos, conhecido como “Gaso”, foi assassinado a tiros nas proximidades de um bar.

Já por volta das 22h, o sétimo crime voltou a ocorrer no bairro Euclides Neto. Um adolescente de 15 anos, identificado pelo prenome Ítalo, foi perseguido, alcançado e baleado na casa de um vizinho, na Rua José Cidreira.

Ações da polícia

Em nota, a Polícia Militar informou que reforçou o policiamento em Ipiaú por tempo indeterminado. No domingo (18), um homem de 33 anos foi preso no bairro Euclides Neto, suspeito de envolvimento em um dos homicídios, e a motocicleta usada no crime foi apreendida.

No sábado (17), outros três homens foram presos no bairro Pau d’Arco com dois revólveres. Um dos detidos confessou ser dono das armas e relatou envolvimento em homicídios ocorridos no fim de semana.