Após morte de PM, sete pessoas são presas durante operação na Bahia

Ao todo foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e uma prisão em flagrante foi efetuada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 21:56

Armas e munições foram apreendidas
Armas e munições foram apreendidas Crédito: Divulgação

Sete pessoas foram presas nesta quinta-feira (15), na cidade de Santaluz, no nordeste baiano. A ação faz parte da Operação Legado, que investiga homicídios registrados recentemente no município e que vitimaram o policial militar Eduardo César do Nascimento Filho, de 43 anos, morto na última sexta-feira (9), e Iago Lima Silva, de 22 anos.

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva, sendo dois por tentativa de homicídio, outros dois por crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher e dois por prisão cível. No curso das diligências, um homem de 25 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, totalizando sete pessoas presas.

Em continuidade à Operação Legado, a Polícia Civil também cumpriu mandado de busca e apreensão contra um adolescente, com determinação de internação provisória, por ato infracional análogo ao homicídio de Iago Lima Silva, ocorrido no dia 11 de janeiro, em Santaluz. O adolescente permanece à disposição do Poder Judiciário.

Além disso, foram cumpridos sete mandados de busca domiciliar. As equipes apreenderam um revólver calibre .38 com munições, um revólver calibre .635 com carregador e munições, duas espingardas de fabricação artesanal e uma espingarda de pressão. Também foram recolhidas porções de cocaína e maconha, balanças de precisão, aparelhos celulares, uma máquina de cartão de crédito e dinheiro em espécie.

No contexto das buscas, outra pessoa foi conduzida à unidade policial, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por posse de droga para consumo pessoal.

Tags:

Bahia Operação Polícia Militar

