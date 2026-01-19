Acesse sua conta
Quebra de trégua entre CV e PCC deixa sete mortos em menos de 48 horas em Ipiaú

Execuções ocorreram em diferentes bairros após rompimento de acordo entre facções; maioria das vítimas foi morta dentro de casa

  Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16:05

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú Crédito: Reprodução

O rompimento de um acordo teria sido o estopim para o fim de uma trégua recente entre o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia. O resultado foi uma onda de violência no fim de semana, com pelo menos sete pessoas assassinadas em um intervalo de pouco mais de 48 horas. As mortes começaram por volta das 21h30 de sexta-feira (16) e a última ocorreu às 22h de domingo (18). A maioria das vítimas foi executada dentro de casa.

Embora a Polícia Militar tenha divulgado que os crimes estariam relacionados a uma briga interna de um grupo criminoso, moradores da cidade e até agentes das forças de segurança que atuam na região contestam essa versão. Ipiaú é considerada majoritariamente território do PCC, enquanto o bairro Santa Rita, um dos mais violentos do município, é apontado como área sob controle do CV.

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução

Após operações recentes da polícia em Ipiaú e ações anteriores realizadas em novembro do ano passado em outros municípios, como Porto Seguro — onde empresas de fachada eram usadas para lavar dinheiro do PCC —, as duas organizações criminosas teriam firmado uma trégua para evitar novas investidas da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

No entanto, segundo informações obtidas por investigadores, a paz teria sido quebrada há cerca de um mês. “Um grupo independente, mas ligado ao PCC, comprou drogas de uma facção filiada ao CV. Para eles, isso é imperdoável. A morte é certa”, relatou um policial sob condição de anonimato.

Ainda de acordo com a fonte, as ordens do PCC partem de uma das alas reservadas à facção no Conjunto Penal de Jequié. Já as determinações do CV estariam sendo repassadas a partir de um presídio em Santa Catarina, onde está custodiado o líder conhecido como “Juca Playboy”.

Apesar do reforço no policiamento, o clima de medo se espalhou pela cidade. “Desde que essa trégua foi quebrada, surgiram pessoas que não são daqui em vários pontos de Ipiaú. Tem gente com sotaque do Rio e de São Paulo que veio para essa guerra”, afirmou um morador.

Mortes

Os homicídios ocorreram em diferentes bairros do município. O primeiro caso foi registrado na sexta-feira (16), por volta das 21h30, na Rua Dr. Prevenildo, no bairro Euclides Neto. Nerivaldo Santos Damascena Barbosa, de 20 anos, conhecido como “Luizinho”, foi baleado a poucos metros de casa. Moradores relataram ter ouvido cerca de quatro disparos e, em seguida, o barulho de uma motocicleta deixando o local.

Na madrugada de sábado (17), por volta das 3h30, Valmir Santos da Cruz, de 35 anos, o “Sapo”, foi executado após criminosos invadirem sua residência na Avenida João Durval Carneiro, no bairro Santana, próximo à Academia dos Idosos. Testemunhas disseram ter ouvido pelo menos oito tiros. Ainda no sábado, por volta das 23h40, Gentil Fróis de Oliveira, de 36 anos, conhecido como “Bode”, foi baleado dentro de casa, na Segunda Travessa dos Cometas, nas proximidades do Rio de Contas, na região central da cidade.

A sequência de crimes continuou na madrugada de domingo (18). Por volta das 2h30, Vinícius Costa da Silva, de 26 anos, o “Vini”, foi executado dentro do próprio quarto após três homens armados invadirem sua casa, na Rua Joana Henrique, no bairro Euclides Neto. Cerca de duas horas depois, por volta das 4h15, Iago Lima dos Santos, de 20 anos, morador do distrito de Japomirim, foi morto próximo a um bar, na Praça de Eventos Álvaro Jardim.

No período da tarde, o sexto homicídio foi registrado no bairro Dois de Dezembro. Edmarques Batista dos Santos, de 26 anos, conhecido como “Gaso”, foi assassinado a tiros nas proximidades de um bar. Já por volta das 22h, o sétimo crime voltou a chocar o bairro Euclides Neto. Um adolescente de 15 anos, identificado pelo prenome Ítalo, foi perseguido, alcançado e baleado na casa de um vizinho, na Rua José Cidreira.

